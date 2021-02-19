Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayınlandı

Türkiye'nin geçen yıl yurt dışı varlıkları 240 milyar 600 milyon dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 643 milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2020 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıklayarak kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre, geçen yılın aralık sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 5 azalışla 240 milyar 600 milyon dolar, yükümlülükleri ise yüzde 7,3 artışla 643 milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleşti.

NET UYP VERİLERİ

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, Aralık 2020'de eksi 402 milyar 900 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 346 milyar 500 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 11,7 azalışla 93 milyar 300 milyon dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,9 düşüşle 91 milyar 400 milyon dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 11,8 azalışla 41 milyar 900 milyon dolara geriledi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 30,2 artışla 213 milyar 100 milyon dolara yükseldi.

PORTFÖY YATIRIMLARI 117.3 MİLYAR DOLAR

Portföy yatırımları, geçen yılın aralık ayında 2019 yıl sonuna göre yüzde 12,3 azalarak 117 milyar 300 milyon dolara indi.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN HİSSE SENEDİ STOKU YÜZDE 10,5 AZALDI

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 10,5 azalışla 29 milyar 200 milyon dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 44,3 düşüşle 8 milyar 600 milyon dolara, Hazine'nin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 6,2 azalarak 46 milyar 200 milyon dolara geriledi.

BANKALARDAKİ YABANCI PARA MEVDUATI 33.4 MİLYAR DOLAR OLDU

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 sonuna göre yüzde 3,3 azalarak 33 milyar 400 milyon dolar, TL mevduatı ise yüzde 15,3 artarak 15 milyar 700 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 5,5 azalarak 63 milyar 800 milyon dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,6 düşüşle 96 milyar 700 milyon dolara indi.