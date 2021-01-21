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    Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesindeki 8 kadın

    Vergi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasındaki rekortmen 8 kadına 105 milyon 204 bin lirayı aşan vergi tahakkuk ettirildi.
    • AA
    • 21.01.2021 - 11:42
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    Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesindeki 8 kadın

    Türkiye'nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 8 kadın mükellefin yer alması dikkati çekti.

    100 kişilik en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinde 2018 yılı için isminin açıklanmasına izin veren 6 kadın mükellef yer alıyordu.

    2019 yılına ilişkin gelir vergisi rekortmenleri listesinde ise isminin açıklanmasına izin veren 8 rekortmen kadın mükellef öne çıktı.

    CEYDA LALE TARA 13. SIRADA

    Kadın rekortmenler listesinde dikkati çeken isimlerden biri, Tara Holding ortaklarından Ceyda Lale Tara oldu. Tara, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 28 milyon 604 bin 509 liralık vergiyle listenin 13. sırasında yer aldı. Tara, 2018 yılına ilişkin listede bulunmuyordu.

    AYDIN DOĞAN'IN EN KÜÇÜK KIZI 42. SIRADA

    Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı da listenin 42. sırasına yerleşti. Faraylı'ya kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında 14 milyon 137 bin 539 liralık vergi tahakkuk ettirildi. Faraylı 2018 yılı listesinde ismi açıklanan mükellefler arasında yer almıyordu.

    Türkiye nin vergi rekortmenleri listesindeki 8 kadın #1

    Esas Holding Başkan Vekili Emine Kamışlı da kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 11 milyon 772 bin 839 liralık vergiyle listenin 65'inci sırasında dikkati çekti. Kamışlı, bir önceki listede 78'inci sırada bulunuyordu.

    Dereli Holding sahiplerinden Türkan Dereli de listenin 66'ncı sırasında 11 milyon 732 bin 948 lira tahakkuk ettirilen vergiyle öne çıktı. Dereli, listeye kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle girdi.

    SABANCI AİLESİNDEN 2 KADIN LİSTEDE

    Listenin 74'üncü sırasında ise Sabancı ailesinden Çiğdem Sabancı Bilen yer aldı. Menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetlerinden 10 milyon 804 bin 584 lira vergi tahakkuk ettirilen Bilen, 2018 yılına ilişkin listede ise 39'uncu sırada yer almıştı.

    Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer de listenin 85'inci sırasında 9 milyon 727 bin 819 lira tahakkuk ettirilen vergisiyle dikkati çekti. Menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetleri alanında listeye giren Dinçer, 2018 yılına ilişkin rekortmenler listesinde 42'nci sırada yer bulmuştu.

    Türkiye nin vergi rekortmenleri listesindeki 8 kadın #2

    NAAMANİ İLK KEZ LİSTEYE GİRDİ

    Tara Holding ortaklarından Fatma Esra Tara Naamani de listede öne çıkan isimlerden biri oldu. Naamani, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 9 milyon 519 bin 986 liralık vergiyle listede 89'uncu sırada yer aldı. Naamani, listeye ilk defa girdi.

    ETİ Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Kanatlı Derbil de menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetinde tahakkuk ettirilen 8 milyon 903 bin 852 liralık vergiyle rekortmenler listesinin 95'inci sırasında yer buldu. Derbil de listede öne çıkan isimlerden biri oldu.

    Türkiye'nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasındaki 8 kadına tahakkuk ettirilen vergi toplamda 105 milyon 204 bin 80 lira oldu.

    Vergi rekortmenleri listesine giren kadın mükellefler şunlar:

    SIRA NO

    ADI SOYADI

    FAALİYET TÜRÜ

    TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL)

    İLİ

    13

    CEYDA LALE TARA

    KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ

    28.604.509,14

    İSTANBUL

    42

    YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI

    KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ

    14.137.539,28

    İSTANBUL

    65

    EMİNE KAMIŞLI

    KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ

    11.772.839,97

    İSTANBUL

    66

    TÜRKAN DERELİ

    KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ

    11.732.948,33

    İSTANBUL

    74

    ÇİĞDEM SABANCI BİLEN

    MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

    10.804.584,71

    İSTANBUL

    85

    SUZAN SABANCI DİNÇER

    MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

    9.727.819,57

    İSTANBUL

    89

    FATMA ESRA TARA NAAMANI

    KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ

    9.519.986,68

    İSTANBUL

    95

    GÜLDEN KANATLI DERBİL

    MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

    8.903.852,55

    ESKİŞEHİR

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