Türkiye'nin yaşlı profiyi çıkartıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Türkiye yaşlı profili araştırması sonuçlarını duyurdu.
Araştırma kapsamında 50 ve daha yukarı yaştaki 29 bin 785 kişi ile ilgili bilgi derlendi.
-Kronik hastalığı olan 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 78,7 oldu
-Görmede çok zorlanan ya da hiç göremeyen 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 10,1 oldu
-Genel sağlık durumunu iyi ya da çok iyi olarak belirten 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 22,7 oldu
-Engelli sağlık kurulu raporu olan 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 8,7 oldu
-Düzenli olarak fiziksel aktivite, egzersiz veya spor yapan 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 18,3 oldu
-Her gün tütün mamulü kullanan 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 11,3 oldu
-En az bir 65+ yaşta fert bulunan hanelerin yüzde 81,8'inin ev sahibi olduğu görüldü
-Evde yalnızken kendini güvende hisseden 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 86,6 oldu
-Son 12 ay içinde konutun içinde ya da dışında düşen 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 24,0 oldu
-Yalnız yaşayan 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 20,4 oldu
-Alışverişini kendi yapabilen 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 55,1 oldu
-Kendi başına banyo yapabilen 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 86,5 oldu
-Akıllı cep telefonu kullanan 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 52,7 oldu
-Erkekler en fazla haber ve tartışma programlarını izlerken kadınlar en fazla TV dizilerini izledi
-Geçmişe mutlulukla bakan 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 71,1 oldu
-Yaşlıların deneyimlerinden faydalanılması gerektiğini belirten 65+ yaştakilerin oranı yüzde 81,9 oldu
-Acil durumlarda yardım isteyebileceği biri olan 65+ kişilerin oranı yüzde 86,7 oldu
-Kişilerin yüzde 54,6'sı ileri yaş döneminde evde bakım/gündüzlü bakım hizmeti alacağını belirtti
-İleride huzurevini tercih edeceklerin yüzde 41,3'ü çocuklarına yük olmak istemediklerini belirtti
-Son seçimlerde oy kullanan 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 91,3 oldu
-Torunu olup bakımıyla ilgilenen 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 9,7 oldu
-Mutlu olduğunu beyan eden 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 64,1 oldu
-Mutluluk kaynağı olarak sağlık 65+ yaştaki kişiler için yüzde 82,0 ile ilk sırada yer aldı
-Ücretsiz ulaşım hakkından faydalanan 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 38,2 oldu
-Evde bakım desteğine ihtiyacı olan 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 16,4 oldu
-Son 12 ay içinde evde bakım desteği almış 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 2,5 oldu
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