Türkiye'ye olan yatırımcı ilgisi yükseliyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, uluslararası teknoloji firmalarından LG Energy, CS Wind ve L&F ile toplantı yaptıklarını ileterek, yenilikçi teknolojilerde dünya sahnesinde öncü bir rol üstlenmenin hedeflendiğini belirtti.

AA

Türkiye teknoloji hedefleri doğrultusunda ilerlerken uluslararası teknoloji devleri ile iletişimi de kesmiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X sosyal medya hesabından, 24. Dünya Bilgi Forumu'na katılmak üzere gittiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Kacır, en son olarak dünyanın en büyük batarya üreticilerinden LG Energy, rüzgar türbini bileşenleri üreticisi CS Wind ve batarya katot üreticisi L&F ile kapsamlı toplantılar yaptığını ifade eden bir paylaşımda şu mesajı verdi:

Yenilikçi teknolojilerde dünya sahnesinde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Türkiye'ye olan yatırımcı ilgisi yükseliyor.

"Türkiye'ye olan yatırımcı ilgisi yükseliyor"

Dünyanın en büyük üreticileriyle kapsamlı toplantılar yaptıklarını bildiren Kacır, şunları kaydetti:

Her bir şirketle olan diyaloğumuzda, Türkiye'nin sanayi ve teknolojideki büyüleyici dönüşümünden ve potansiyelinden bahsettik. 70 yılı aşkın tarihi bağlarımız ile iki dost ülkenin eşsiz başarı öyküleri, ortaklaşa gerçekleştirebileceğimiz daha parlak bir gelecek için yeni başlangıçlara vesile olacak. Yenilikçi teknolojilerde dünya sahnesinde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Türkiye'ye olan yatırımcı ilgisi yükseliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)