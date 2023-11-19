Türkiye’yi Kafkaslar’a bağlayan Aşık Şenlik Tüneli hizmete girdi Aşık Şenlik Tüneli, ağır kış şartlarının yaşandığı Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’nın daha faal olması için büyük önem taşıyor.

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İHA

Yapımının tamamlanmasıyla birlikte yetkililer Türkiye-Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’na geçiş sağlayacak Aşık Şenlik Tüneli’nde incelemelerde bulundu.

Arhadan, Mozeret Geçidi’nde çift tüplü olarak inşa edilen tünelin sol tüpü 2 bin 312 metre, sağ tüpü 2 bin 304 metre uzunluğunda.

Tünelin tamamlanmasıyla Mozeret Geçidi’ndeki keskin virajlar ve rampalar ortadan kalkarak, güzergah 4 kilometre kısalıyor.

Çıldır ilçesi ile Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı arasındaki 2 bin 159 rakımlı Mozeret Dağı altından yapılan Aşık Şenlik Tüneli, özellikle kış aylarında bölgede ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.

"Özellikle kış aylarında ulaşım rahatlayacak"

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Çıldır ilçesi ile Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı arasındaki 2 bin 159 rakımlı Mozeret Dağı altından yapılan Aşık Şenlik Tüneli’nin özellikle kış aylarında bölgede ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacağını ifade ederek şöyle konuştu:

Mozeret geçidinin altında yapımı süren tünelin yakın zamanda tamamını faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Şu anda tek tüp faaliyette ve Çıldır-Aktaş kapısına geçişte bunu kullanabiliyoruz. Tünelin diğer tüpünde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmaların bitmesiyle hizmet girecek olan diğer tüpte birlikte Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’na, Gürcistan’dan ise bu yöne ulaşım daha konforlu ve güvenli hale gelecek.

"Tünelin bir tüpünün yapımı tamamlandı"

Yapımı tamamlanan tünelin bir tüpünü kullanmaya başladık. İnşallah en kısa sürede ikinci tüpü de faaliyete sokmayı planlıyoruz. Mozeret tünelimizin her iki tüpü faaliyete girmesiyle, sıra Ilgar tüneline gelecek.

Sırada Ilgar Tüneli var

Ilgar Tünelimiz de bizim için önemli, çünkü orası da Türkgözü Gümrük kapısına geçiş sağlayacak. Ekonomimize ve ticaretimize de önemli katkı sağlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)