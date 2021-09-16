Turunçgil ihracatı 8 ayda yüzde 15 arttı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'nin turunçgil ihracatı bu yılın ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 391 milyon 947 bin dolara çıktı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri yılın 8 ayında turunçgil ihracatının, yüzde 15 arttığını belirterek ihracatta ilk iki sırayı limon ve mandalinanın aldığını belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla limon ihracatı yüzde 63, mandalina dış satımı yüzde 13 artış gösterdi. Bu ürünleri greyfurt ve portakal takip etti.

391.9 MİLYON DOLAR GİRDİ SAĞLANDI

2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde 339 milyon 585 bin dolar olarak kayıtlara geçen turunçgil ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 15 artışla 391 milyon 947 bin dolara yükseldi.

İLK SIRADA RUSYA VAR

Dış satım verileri ülke bazında incelendiğinde, geleneksel pazarlardan Rusya'nın öne çıktığı görülüyor. Rusya'ya ocak-ağustos döneminde 139 milyon 303 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde Irak'a 63 milyon 907 bin dolar, Ukrayna'ya 29 milyon 116 bin dolar, Romanya'ya 29 milyon 25 bin dolar ve Sırbistan'a da 18 milyon 983 bin dolar tutarında turunçgil gönderildi.

"TURUNÇGİL ÜRÜNLERİNİN REKOLTESİNDE ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Bu dönem turunçgil ihracatı, bir önceki sezona göre 13 gün erken başladı. Mayer cinsi limonla başlayan ihracat ocak-ağustos rakamlarına olumlu yönde yansıdı. Biz tüm turunçgil ürünlerinin rekoltesinde artış bekliyoruz." diye konuştu.