TÜSİAD Onursal Başkanı Tuncay Özilhan'dan yerel seçim mesajı TÜSİAD Genel Kurul'unda konuşan yüksek enflasyon eleştirisi yapan Tuncay Özilhan, yerel seçimlerin genel seçim mantığına bürünmeden geçirilmesi gerektiğini belirtirken, yerel yönetimlerin demokrasinin aşağıdan yukarıya inşa edilmesinde büyük rol sahibi olduğunu söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) olağan Genel Kurul toplantısını düzenledi.

Açılış konuşmasını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan yaptı.

Ekonomi gündemini değerlendiren Özilhan, 2015 yılında enflasyonun yüzde 9, kişi başı gelirin 11 bin dolar, cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 3 olduğunu hatırlattı ve son verilere göre, enflasyonun yüzde 65, kişi başı gelirin 10 bin 659 dolar, cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranının da yüzde 3,6 olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisindeki payının yüzde 1,15, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payının ise yüzde 4,1 olduğunu belirten Özilhan, "Üretim artışı sağlamadan makro ekonomik sorunlarda kalıcı bir iyileşme mümkün değildir. Küresel konjonktür durumu daha da önemli hale getirdi." açıklamasında bulundu.

TÜSİAD'dan yüksek enflasyon eleştirisi

Özilhan, "Yüksek enflasyon ve refah üretmeyen büyüme geçim sıkıntısını getirir. 2024 yılında Türkiye hala gelir adaletsizliğiyle mücadeleye devam ediyor. Refahı artırmak için istihdamı artırmak gerekiyor.

2015 yılında işsizlik 10,3'tü geçen yılın kasım ayında yüzde 9 oldu. 2024 yılında Türkiye hala vatandaşlarına iyi işler oluşturma mücadelesine devam ediyor. İşsizlik sorunu yaşarken bir de nitelikli insan kaynağı sorunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Özilhan, konjonktür ne kadar elverişsiz olursa olsun, geleceği kaybetmemek için uzun vadeli düşünmek ve yapısal sorunları ertelemeden çözmek gerektiğini söyledi.

"Atatürk’ün çizdiği yolda..."

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise TÜSİAD olarak zorlu bir dönemde görev yaptıklarını ifade ederek, "Ortak akılla yan yana durarak, birbirimizden güç alarak ve birbirimize destek vererek doğru bildiklerimizi bu dönemde de söylemeye devam edeceğiz. Atatürk’ün çizdiği yolda ülkemizin çağdaş uygarlık yolunda ilerlemesini sağlayacağını düşündüğümüz tüm konuları, toplumumuzun en geniş kesimleriyle paylaşmaya özen gösterdik." dedi.

"Umuyorum ki önümüzdeki yerel seçimler, genel seçim mantığında ilerlemez"

Ülke gündeminin önemli başlıklarından birinin de yerel seçimler olduğunu belirten Turan, "Umuyorum ki önümüzdeki yerel seçimler genel seçim mantığında ilerlemek yerine kentlerdeki yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik somut projeleri tartışacağımız bir zemin oluştursun.

Tüm siyasi partilerimizden örneğin akıllı kent projelerini, teknolojiyi kent yaşamına nasıl entegre edeceklerini duymak isteriz. Yerel yönetimler demokrasinin aşağıdan yukarıya inşa edilmesinde büyük rol sahibi.

"Yetki ve görevlerin paylaşımı..."

Yerindenlik ilkesi, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki yetki ve görevlerin paylaşımının düzenlenmesi açısından kilit bir kavram. Yurttaş tercihinin dikkate alınması ve yetki ve sorumluluğun halka en yakın birimler tarafından yerine getirilmesi, hizmetlerin etkinliği açısından önem taşır." ifadelerini kullandı.

"Mülteci sayısı 30 milyona ulaştı"

Özilhan, mülteci krizi ve yasa dışı göç konusuna da değindi.

"Mülteci sayısı 2015 yılında 16 milyondan 2023 yılında 30 milyona ulaştı." diyen Özilhan şunları kaydetti:

Türkiye tüm dünyada İran ile birlikte en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülke oldu. Bu tür olumsuz tabloya dünyanın hemen her yerinde tepkiler geldi. Toplumsal olaylar tırmandı. Türkiye'nin batı ve doğu arasında bir köprü olduğuna ve Avrupa Birliği üyelik sürecinin önemine işaret ettim.



Küresel riskler, bölgesel tehditler, ekonomik çıkarlar dikkate alındığında Avrupa Birliği Türkiye için vazgeçilmez öneme sahip. 2024 yılında Türkiye hala terörle mücadeleye devam ediyor. Göreve geldiğimde 1999 Gölcük depreminin üzerinden 9 yıl geçmişti. Geçen sene yaşadığımız depremin yaralarını hala tam olarak saramadık.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)