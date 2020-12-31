Tütün mamullerinin üretim ve ticaretinde düzenlemeye gidildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamullerinin üretim, işlenmesi ile iç ve dış ticaretine yönelik usul ve esaslarda düzenlemeye giderek değişiklik yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlanarak duyuruldu.

ÜRETİMDE TAM VE YENİ TEKNOLOJİ ARANIYOR

Yönetmelikle, tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği Bakanlıkça belirlenen yerlerde tütün kooperatiflerince kurulacak sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisleri için, tam ve yeni teknoloji ile kullanılmamış makine şartının aranmaması, tesis yerlerinin, konut alanı, ticaret alanı ve tarım alanları dışında kurulabilmesi, tesislerin 1.000 metrekare yerine en az 750 metrekare kapalı alanla kurulabilmesi ve alınan hizmet bedellerinin kooperatifler için 1/10 oranında uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİYLE İLGİLİ DÜZENLEME

Tütün üretimi, işlenmesi, iç ve dış ticaretiyle ilgili usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikle ise tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği merkezler belirlendi.

TÜTÜN TOHUMU İTHALATI YENİDEN DÜZENLENDİ

Bu kapsamda ayrıca, tütün tohumu ithalatında mülga TAPDK ve Bakanlığa ayrı ayrı görev verilmesi nedeniyle Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün de görüşleri alınarak tütün tohumu ithalatı yeniden düzenlendi.

DEPOLANMASI VE TAŞINMASINDA YENİLİK

Tütün işleme tesislerinin ihraç etmesi kaydıyla "dahilde işleme izni" kapsamında tütün ithalatı yapmasına izin verilmesi hususunda ve yaşanan sıkıntılar da dikkate alınarak tütünlerin depolanması ve taşınmasında düzenlemeye gidildi.