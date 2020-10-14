Tütün üretimindeki artış, ağustosta diğer ürünlerin önüne geçti

İmalat sanayi sektörü endeksi kapsamında ağustosta hesaplanan alt sektörler arasında oransal olarak en fazla tütün ürünleri imalatı arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, mayıs ayından itibaren yeniden yükseliş trendine giren sanayi üretiminin güçlü performansı ağustosta rakamlarına da yansıdı.

Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 10,4 artış gerçekleşti.

Alt sektörlerin yıllık değişimleri incelendiğinde, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 yükselerek sanayi üretimindeki artışa en yüksek katkıyı yaptı.

İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ ENDEKSİ YILLIK BAZDA YÜZDE 30,2 ARTTI

İmalat sanayi sektörü endeksi kapsamında hesaplanan alt sektörler göz önünde bulundurulduğunda ise oransal olarak en fazla artış tütün ürünleri imalatında oldu. Bu ürün grubunda endeks yıllık bazda yüzde 30,2 arttı.

Söz konusu endeksi yüzde 26,7 ile diğer imalatlar, yüzde 23,4 ile diğer metalik olmayan ürünlerin imalatı izledi.