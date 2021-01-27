TZOB: Artan gübre fiyatlarına müdahale edilsin

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticilerin, gübre fiyatları öncelikli olmak üzere sorunlarına çözüm beklediğini belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, girdi fiyatları, üreticilerin kredi borçları ile patateste ve soğanda devam eden pazarlama sorunlarına ilişkin açıklama yaptı.

“KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE TARIMSAL ÜRETİM SEKTEYE UĞRATILMASIN”

Bayraktar, yerli üretimin daha çok önem kazandığı koronavirüs salgını döneminde tarımsal üretimin sekteye uğratılmamasının gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, gübre fiyatlarında bir yılda yüzde 70'e varan artış yaşandığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Gübre sektörünün denetim ve kontrolünün yapılması böyle dönemlerde önem kazanıyor. Gübre tarımsal üretimdeki en önemli girdilerden biridir ve üretimi yüzde 50'ye kadar artırabilmektedir. Yoğun gübre kullanımının başlayacağı önümüzdeki günleri düşünerek, üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmelidir.

"ÜRE GÜBRESİNİN FİYATLARI AŞAĞIYA ÇEKİLMELİ"

Özellikle baharda üst gübre olarak buğday ve arpa başta olmak üzere birçok üründe kullanılan üre gübresi fiyatlarının aşağıya çekilmesinin üzerinde önemle durulmalıdır. Buğday ve arpada kuraklıktan dolayı zaten üretim düşüklüğü beklenirken, bir de yeterli gübre kullanılmaması dolayısıyla üretimin daha da azalmasına meydan verilmemelidir. Çünkü yurt içinden çiftçiden 1.650 liradan alınan buğdayın şu andaki fiyatı yurt dışında 2 bin 650 liraya yükselmiştir. Bu nedenle en temel ürünümüz buğdayda yerli üretim fevkalade önem kazanmıştır."

“YETERLİ GÜBRE KULLANILMAZSA VERİM DÜŞER, GIDA FİYATLARI ARTAR”

Bayraktar, yeterli gübrenin kullanılmaması halinde verimin ve üretimin azalacağını belirterek, bunun da gıda fiyatlarının artmasına sebep olacağını ve tüketiciyi mağdur edeceğini aktardı. Çok düşük kalan gübre desteklerinin artırılmasını da talep eden Bayraktar, "Gübre fiyatları artışının, özellikle salgın sürecinde artırılması gereken üretimimiz için büyük bir tehdit olduğunun farkına varmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

“TARIMSAL SULAMADAKİ ELEKTRİK FİYATLARI İLE ÜRETİCİ MAĞDUR”

Bayraktar, yem fiyatlarındaki artışın da üreticiyi etkilediğine dikkati çekerek, tarımsal sulamadaki elektrik fiyatları ile sulama ücretlerinin yüksekliğinin de üreticiyi mağdur ettiğini bildirdi. Zirai mücadele ilaçları fiyatlarının da yükseldiğine değinen Bayraktar, "Yemde üreticilere destekleme yapılmalı, elektrik fiyatları ve sulama ücretleri makul seviyelere indirilmeli ve ilaç fiyatlarına uygulanan yüzde 18'lik KDV üreticilerimize destek olarak verilmelidir." ifadesini kullandı.