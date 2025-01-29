TZOB: Çiftçilerimizin girdi maliyetleri sürekli artıyor

İHA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışın üreticilere etkisini değerlendirdi.

Şemsi Bayraktar, "Sofralarımızdan 3 öğün gıda eksik olmasın diye, kar-kış, sıcak-soğuk demeden çalışan ve üreten çiftçilerimizin girdi maliyetleri sürekli artıyor." diyerek şöyle konuştu:

Tarımsal girdi fiyatlarının sürekli olarak artması üreticilerimizin maliyetini artırırken, bu durum doğrudan gıda fiyatlarına da yansıyor.

"GÜBRE YÜZDE 10 ARTTI"

Üreticilerimiz buğday ve arpa gibi kışlık hububatlarda üst gübreleme hazırlığındadırlar. Çiftçilerimizin üst gübre olarak en çok kullandığı gübreler olan üre ve amonyum nitrat gübresi yalnızca son bir ayda yüzde 10 oranında arttı. Yine taban gübrelemesinde en çok tercih edilen gübrelerden DAP gübresinin fiyatı bir önceki aya göre yüzde 3,8, 20.20.0 kompoze gübresinin fiyatı ise yüzde 5,2 oranında artış gösterdi.

"GİRDİ KALEMLERİ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞKENLİK ZORA SOKUYOR"

Hayvancılıkta kullanılan besi yemi fiyatının son bir ayda yüzde 3,5 oranında arttığını ve süt yemi fiyatının ise yüzde 3,2 yükseldiğini söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:

Diğer tarımsal girdilere baktığımızda ise son bir yılda elektrikte yüzde 30,4, tarım ilacında yüzde 34,3, tohumda yüzde 40’lara, sulama ücretlerinde ise yüzde 100’lere varan oranda artış yaşandı. Tarımsal işletmelerin en önemli girdi kalemlerinin fiyatlarında meydana gelen bu değişkenlik ve öngörülemezlik Türk çiftçisini zora sokuyor.

HER ZAM GIDA FİYATINA YANSIYOR