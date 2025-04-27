İHA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye genelinde etkili olan zirai donun ardından Isparta'nın Yalvaç ilçesinde üreticilerle bir araya gelerek, zarar gören bahçeleri inceledi.

Şemsi Bayraktar, burada yaptığı açıklamada zirai don nedeniyle tarımsal kayıp yaşandığını aktararak, çiftçilere destek sözü verdi.

Tarımda yaş ortalamasının 59'a çıktığını da belirten Bayraktar, "Gençleri tarımda tutamıyoruz. Mülteciler olmasa bu işi götüremeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

"MÜLTECİLER OLMASA TARIMDA İŞÇİ BULAMAYACAĞIZ"

Tarımda yaş ortalamasının arttığını anlatan Bayraktar, "Tarımda yaş ortalaması 59'a çıktı, gençleri tarımda tutamıyoruz. Mülteciler olmasa tarımda işçi bulamayacağız. TARSİM'i geliştirerek çiftçiyi daha çok korumalıyız." dedi.

"MEVSİM KAYMASI TARIMSAL ÜRETİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Bayraktar, zirai don felaketinin boyutlarına dikkat çekerek, "Ülkemizde yaşanan zirai don olayı 65 ili etkiledi. Bazı ürünlerde yüzde 100, bazı ürünlerde ise yüzde 90, yüzde 70, yüzde 60 oranında zararlar meydana geldi. Meyve ve sebzelerin yanı sıra hububat ve pancar gibi ürünlerde de büyük kayıplar yaşandı. Bu afetin boyutu oldukça büyük. Sonbahar gibi bir mevsim yaşadık, kışı ise sonbahar gibi geçirdik. İlkbaharda ise kar gördük. Bu mevsim kayması, tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Gelecekte bu değişikliklerle karşılaşmaya devam edeceğiz, bu yüzden tedbir almamız şart." dedi.

"SU VERİMLİLİĞİ ARTIRILMALI"

Türkiye'nin su fakiri bir ülke olma yolunda ilerlediğine dikkat çeken Bayraktar, "2030'dan sonra kişi başı su miktarımız bin metreküpün altına düşecek. Bu durumda su verimliliğini artırmalı, su kayıplarını önlemeli ve sulamaya açılmayan 2 milyon hektar arazimizi değerlendirmeliyiz. Havza bazlı destekleme modelini sürdürmeliyiz. Bu model, üretimi sürdürülebilir kılmanın en iyi yoludur." diye konuştu.