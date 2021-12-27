TZOB: Tarımsal destekten kesilen vergi iadesi başvuru süresi doluyor

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi için başvuru süresi 31 Aralık'ta dolacağını hatırlatan bir açıklama yaptı.

Çiftçi tarımsal destek alırken verilen ödemeden gelir vergisi kesintisi yapıldı. Şimdi alınan bir karara göre aynı çiftçi, o kesintiyi de tekrar almaya hak kazandı. Ancak bunun için önce başvuru yapması gerekiyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisinin iadesi için çiftçilerin 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunması gerektiğini belirterek, iadelerin 2016 yılından itibaren yapılan destekleri kapsadığını bildirdi.

2016'DAN GÜNÜMÜZE KADAR OLAN SÜRECİ KAPSIYOR

Başvuruların yıl sonunda dolacağını hatırlatan Bayraktar, "Vergi iadesi 2016 yılından günümüze olan tarımsal destekleri kapsıyor. İade için çiftçilerimizin en geç 31 Aralık'a kadar dilekçelerini eksiksiz bir biçimde doldurarak başvuruda bulunmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MİRASÇILARI DA YARARLANABİLİYOR

Talep dilekçelerinin internetten doldurulabileceği gibi, elden veya posta yoluyla vergi dairelerine ya da mal müdürlüklerine de verilebileceğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hak sahiplerinin mirasçıları ya da vekilleri tarafından yapılan başvurularla bu kapsamda açılmış davalardan feragat etmek suretiyle yapılan başvurulara ilişkin dilekçelerin elden ve posta yoluyla ilgili vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Kendisine destek ödemesinde bulunulan hak sahiplerinin mirasçıları tarafından iade talebinde bulunulması halinde ise dilekçe ekine 'mirasçılık belgesi' ile 'veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesi'nin eklenmesi şartıyla mirasçılar hisseleri oranında iadeden yararlanabileceklerdir.”