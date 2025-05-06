Uber, Trendyol Go'nun yüzde 85 hissesini satın alıyor

Haber Merkezi

E-ticaret sektöründe büyük bir birleşme gerçekleştiriliyor.

Türkiye e-ticaret platformunun taşımacılık yapan kuruluşu Trendyol Grubu, ABD'li araç paylaşım devi Uber Technologies, Inc. ile Trendyol GO'nun çoğunluk hisselerinin devri için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

700 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Uber Technologies, Trendyol Grubu'nun Türkiye'deki online yemek ve market teslimat işletmesi Trendyol GO'nun yüzde 85 hissesini yaklaşık 700 milyon dolar nakit ve borçsuz olarak satın almak için anlaştı.

DEVİR ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA GERÇEKLEŞECEK

Devir süreci resmi kurumların onayının ardından önümüzdeki aylarda tamamlanacak.

TRENDYOL GO HİZMETE DEVAM EDİYOR

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Trendyol GO uygulaması; müşterilere, satıcılara ve kuryelere hizmet vermeye devam ediyor.

Uber, önümüzdeki yıllarda global teslimat platformu Uber Eats’in öne çıkan özelliklerini de kullanıcılara sunmaya başlayacak.

"ANLAŞMA TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜN GÖSTERGESİ"

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

Global e-ticaret arenasında yer alan bir oyuncu olarak müşterimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunmak, esnafımızın, üreticilerimizin işlerini büyütmesine destek olmak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Trendyol GO’nun yeni yapısıyla yoluna güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz.

"ÜLKEMİZE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu anlaşma, Türk teknoloji ve e-ticaret sektörleri ile Türkiye ekonomisinin gücünün bir göstergesidir. Trendyol Grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize yatırım yapmaya devam ederken; gelecekte oluşabilecek farklı büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz.

"TÜRKİYE'DE TESLİMAT SEKTÖRÜNÜ DAHA İLERİYE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Uber ve Trendyol GO’nun bir araya gelmesi ile tüketiciler, kuryeler, özellikle küçük ölçekli ve aile işletmeleri başta olmak üzere restoran ve marketler için Türkiye'de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.

"BU ANLAŞMA, TÜRKİYE’YE DUYDUĞUMUZ UZUN VADELİ BAĞLILIĞIN BİR GÖSTERGESİ"

Bu anlaşma, Türkiye’ye duyduğumuz uzun vadeli bağlılığın bir göstergesidir. Trendyol GO ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıdan son derece etkilendik ve bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.

TRENDYOL GO HAKKINDA

Kurye, müşteri, market ve restoranları bir araya getiren Trendyol Go platformunda, Türkiye’nin her köşesinden 19 bin kurye ile 90 binin üzerinde market ve restoran yer alıyor.

UBER EATS HAKKINDA

Uber Eats, Uber tarafından çevrimiçi yemek siparişi ve dağıtımı, yemek teslimi, paket teslimi, kuryecilik alanında hizmet vermesi amacıyla 2014 yılında San Francisco'da kurulmuş bir platform olarak faaliyet gösteriyor.