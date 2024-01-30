Üç ay önce çıkan fırtınada battı! Tokat'ın Titanik'i kurtarılacağı günü bekliyor Tokat'ın Almus ilçesinde turizme hizmet etmek için çalışan gemi, üç ay önce çıkan fırtınadan battı. Şimdi Almus halkı, geminin kurtarılarak, tekrar turizme hizmet edeceği günlerin gelmesini bekliyor.

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AA

Tokat'ta Almus Kaymakamlığı tarafından, Almus Barajı’nın turizme kazandırılması ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bir gemi getirildi.

Tokat’ta Almus Kaymakamlığı tarafından Temmuz 2015 tarihinde satın alınan gemi baraja indirilerek hizmet vermeye başladı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Tokat’a getirilen 10 ton ağırlığında, 19 metre uzunluğunda, 5,06 metre genişliğindeki gemi, geçtiğimiz aylarda ilçede etkili olan rüzgar nedeniyle battı.

Bölge halkı gemiye "Tokat'ın Titanik'i" ismini taktı

Yaklaşık 3 aydır su altında bekleyen ve bölge halkı tarafından "Tokat'ın Titanik'i" olarak nitelendirilen geminin gün yüzüne çıkartılarak yeniden turizme kazandırılması bekleniyor.

"Almus'un turizminin gelişmesi adına büyük katkısı olacağını düşünüyoruz"

Geminin yeniden turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen 25 yaşındaki Hami İşler, şöyle konuştu:

2015 yılında Almus Kaymakamlığı tarafından ilçeye getirilen bu gemi yaklaşık 3 ay önce çıkan fırtına nedeniyle battı. Biz bu gemiyi 'Tokat’ın Titanik'i olarak nitelendiriyoruz. Bunun bölgemiz adına yeniden turizme kazandırılmasını istiyoruz. Büyük sükse oluşturacağını düşünüyoruz. Almus’un turizminin gelişmesi adına büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Arkamızda bulunan geniş ormanlar ve karlık arazileri de görüyorsunuz. Bu gemiyle daha güzel olacağını düşünüyoruz.

Gemi 3 ay önce sert fırtınada battı

32 yaşındaki Mustafa Işık ise, "2015 yılında Almus Kaymakamlığımız tarafından kazandırılan gemimiz 3 ay önce sert fırtınadan dolayı battı. Bu geminin eski günlerindeki gibi Tokat turizmine kazandırılmasını bekliyoruz" diyerek, temennisini dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)