Üç ayda 18 milyon 786 bin kişi seyahate çıktı

Üç ayda 18 milyon 786 bin kişi seyahate çıktı

TÜİK verilerine göre 2021'in üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 18 milyon 786 bin kişinin seyahate çıktığı ve yüzde 58 artışla 29 milyar 803 milyon 437 bin lira harcadığı kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2021 tarihlerini kapsayan dönemdeki Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerine yayınladı.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 18 milyon 786 bin kişi seyahate çıktı.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 58 artarak 29 milyar 803 milyon 437 bin lira olarak gerçekleşti.

İÇ TURİZM YÜZDE 6,4 ARTTI

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,4 artarak 23 milyon 121 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 227 milyon 455 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,8 gece oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR 29,8 MİLYAR LİRA HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 58 artarak 29 milyar 803 milyon 437 bin lira olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 89,1'ini 26 milyar 559 milyon 725 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 10,9'unu ise 3 milyar 243 milyon 711 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1.289 lira oldu.

YEME İÇME HARCAMALARI ÖNDE

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 32,4 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 23,1 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 15,3 ile konaklama harcamaları sahip oldu.

Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 41, ulaştırma harcamalarında yüzde 37,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 63,6'lık artış görüldü.

YAKINLARI ZİYARET AMACI İLE YAPILAN SEYAHATLER YÜZDE 53,8 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 39,9 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile yüzde 2,8 ile "sağlık" yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar, 139 milyon 316 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı.

Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 50 milyon 790 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 18 milyon 626 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.