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    Ücretli çalışan sayısı şubatta yüzde 0,5 arttı

    TÜİK verilerine göre 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre ücretli çalışan sayısı yüzde 0,5 arttı.
    • AA
    • 15.04.2021 - 15:16
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 15:35
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    Ücretli çalışan sayısı şubatta yüzde 0,5 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Şubat ayına ait ücretli çalışan istatistiklerini paylaştı.

    ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 2 MİLYON 614 BİN 757 KİŞİ

    Bu paylaşıma göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 2 bin 495 kişi iken, 2021 yılı Şubat ayında 12 milyon 614 bin 757 kişi oldu.

    Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 8,3, inşaat sektöründe yüzde 20,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı.

    ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,5 YÜKSELDİ

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı 2021 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

    Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,4 arttı, inşaat sektöründe ise değişmedi.

    Ücretli çalışan sayısı şubatta yüzde 0,5 arttı #1

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