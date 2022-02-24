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Ukraynalılar döviz kuyruğunda

Ukraynalılar döviz kuyruğunda

Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin sıcak savaşa dönüşmesi ile birlikte tüm dünyada yaşanan ekonomik gerginlik, Ukrayna'nın para birimi Ukrayna Grivnası'na da yansıdı.