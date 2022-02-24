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    Ukraynalılar döviz kuyruğunda

    Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin sıcak savaşa dönüşmesi ile birlikte tüm dünyada yaşanan ekonomik gerginlik, Ukrayna'nın para birimi Ukrayna Grivnası'na da yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 11:31
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    Ukraynalılar döviz kuyruğunda

    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri müdahale sonrasında tüm dünyanın ekonomisi olumsuz etkilendi.

    Ukraynalılar, içinde bulundukları sıcak savaş ortamında genel bir gerginlik yaşanken döviz bürolarına da akın ettikleri görüldü.

    1 UKRAYNA GRİNAVASI 29,49 DOLARDA

    Yaşanan gelişmelerin ışığında 1 Ukrayna Grivnasının 0,48 lira, 29,49 dolar ve 33,19 sterlinden işlem görüyor.

    Ukrayna


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