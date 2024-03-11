Ulaşımda hizmet aksadı! Almanya'da makinistler 4 ay içinde 6’ncı kez greve gidecek Avrupa'nın bazı ülkelerinde hizmet sektöründekilerin maaş artışlarını yeterli görmedikleri için greve gitmesi sonucunda ulaşımda aksaklıklar yaşanmaya devam ediliyor. Bu kez de Alman Demir Yolları çalışanları, 12 Mart’ta 24 saat iş bırakacak.

AA

Almanya'da ulaşım hizmetinde şirket ve sendika arasındaki ücret anlaşmazlığının çözülememesi üzerine bir grev daha yaşanacak.

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) ile ücret ve çalışma saatleri konusunda devam eden anlaşmazlıkta son 4 ay içinde 6'ncı kez grev kararı aldı.

Yeni grev, işçiler açısından ücret anlaşmazlığına çözüm arayışı olacak.

Amaç, enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak

GDL'den yapılan açıklamada, enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için Alman Demir Yolları'nda çalışan makinistlerin 24 saatlik uyarı grevine gideceği belirtildi.

Yük trenlerinde 11 Mart'ta grev var

İş bırakma eyleminin yük trenlerinde 11 Mart’ta yerel saatle 18.00'de, yolcu trenlerinde de 12 Mart’ta saat 02.00'de başlayacağı aktarılan açıklamada, grevin 13 Mart'ta saat 02.00'de sona ereceği belirtildi.

Alman Demir Yolları, grevle ilgili bir adım atmadı

Açıklamada, Alman Demir Yolları'nın, 10 Mart 2024 saat 18.00'e kadar yazılı teklif vermesi için belirlenen süreyi “hiçbir şey yapmadan” kaçırdığı belirtilerek, Alman Demir Yollarının GDL'yi greve zorladığı savunuldu.

"Bu durum kaçınılmaz olarak endüstriyel eyleme yol açacak"

GDL Başkanı Claus Weselsky, Alman Demir Yolları yönetiminin 19 Ocak'tan bugüne kadar ücretler ve çalışma koşulları konusunda yeni bir teklif sunmadığına işaret ederek, yaşananları şöyle dile getirdi:

Bu durum kaçınılmaz olarak endüstriyel eyleme yol açacaktır. Bu (grev) GDL için son çaredir çünkü Federal İş Mahkemesinin 1980'de karar verdiği gibi ‘grev hakkı olmadan kolektif özerklik, kolektif dilencilikten başka bir şey değildir’.

Grev süresi

Almanya'da makinistler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 7 Mart’ta 35 saatlik, 9 Ocak'ta 2 günlük ve 7 Aralık'ta 24 saatlik uyarı grevine gitmişti.

Makinistler 24 Ocak’ta da 6 günlük grev yapmıştı. Alman Demir Yolları ise mahkemeye başvurarak söz konusu grevi durdurmaya çalışmıştı. GDL’ye bağlı makinistler, daha önce de 15-16 Kasım'da 20 saatlik grev yapmıştı.

Aylık ortalama 550 euro zam talebi

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 euro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin euroya kadar ödeme talep ediyor.

Vardiyalı çalışma sürelerinin 35 saate inmesi isteniyor

GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesini istiyor.

Alman Demir Yolları ise makinistlerin maaşlarına ağustos ayından itibaren ortalama yüzde 4,8'lik artış ve Nisan 2025'ten itibaren yüzde 5'lik artış önerdi. GDL, bu teklifi kabul etmedi.

Alman Demir Yolları çalışma saatleri konusunda esneklik teklif ederek, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddediyor.

100 milyon euroluk kayıp

Alman Ekonomi Enstitüsü (IWKöln), demir yolu grevinin ekonomik üretimde günde yaklaşık 100 milyon euroluk kayba yol açacağını duyurdu.

Ülkede bazı siyasetçiler, gelecekte uzun süreli grevlerin önlenmesi için yasaların değiştirilmesi çağrısında bulunuyor.

Bu arada, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın, alışılmışın dışında yüksek enflasyon ve zayıf ekonomik faaliyetler sonrası artan grevlerle karşı karşıya kalması dikkati çekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)