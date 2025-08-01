Ülkelerin altın rezervleri 2025: İşte Türkiye'nin sırası

Dünya Altın Konseyi, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin altın raporunu yayımladı.

Açıklanan rapora göre, 2025 yılının Temmuz ayında en çok altına sahip olan ülkeler belirlendi.

İlk üçte sırayla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya ve IMF bulunurken; Türkiye, 11. sırada yer aldı.

CNBC-e‘ye göre raporda ülkelerin altın rezervleri şöyle açıklandı:

1. ABD

Toplam altın miktarı: 8 bin 133,5 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 78,5

2. Almanya

Toplam altın miktarı: 3 bin 350,3 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 77,6

3. Uluslararası Para Fonu (IMF)

Toplam altın miktarı: 2 bin 814 ton

4. İtalya

Toplam altın miktarı: 2 bin 451,8 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 74,4

5. Fransa:

Toplam altın miktarı: 2 bin 437

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 75,1

6. Rusya

Toplam altın miktarı: 2 bin 329,6 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 36,2

7. Çin

Toplam altın miktarı: 2 bin 296,4 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 6,7

8. İsviçre

Toplam altın miktarı: 1039,9 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 11,2

9. Hindistan

Toplam altın miktarı: 879,6 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 13,2

10. Japonya

Toplam altın miktarı: 846 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 6,9

11. Türkiye

Toplam altın miktarı: 846 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 6,9

12. Hollanda

Toplam altın miktarı: 612,5 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 68,6

13. Polonya

Toplam altın miktarı: 515,5 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 22,3

14. Avrupa Merkez Bankası

Toplam altın miktarı: 506,5 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 46

15. Tayvan

Toplam altın miktarı: 423,9 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 7,2

16. Portekiz

Toplam altın miktarı: 382,7 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 84,4

17. Özbekistan

Toplam altın miktarı: 355,5 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 76,4

18. Suudi Arabistan

Toplam altın miktarı: 323,1 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 7

19. Britanya

Toplam altın miktarı: 310,3 ton

Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 16,9

20. Kazakistan