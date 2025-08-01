Ülkelerin altın rezervleri 2025: İşte Türkiye'nin sırası

Dünya Altın Konseyi, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin altın raporunu yayımladı.
Açıklanan rapora göre, 2025 yılının Temmuz ayında en çok altına sahip olan ülkeler belirlendi.
İlk üçte sırayla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya ve IMF bulunurken; Türkiye, 11. sırada yer aldı.
CNBC-e‘ye göre raporda ülkelerin altın rezervleri şöyle açıklandı:
1. ABD
- Toplam altın miktarı: 8 bin 133,5 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 78,5
2. Almanya
- Toplam altın miktarı: 3 bin 350,3 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 77,6
3. Uluslararası Para Fonu (IMF)
- Toplam altın miktarı: 2 bin 814 ton
4. İtalya
- Toplam altın miktarı: 2 bin 451,8 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 74,4
5. Fransa:
- Toplam altın miktarı: 2 bin 437
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 75,1
6. Rusya
- Toplam altın miktarı: 2 bin 329,6 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 36,2
7. Çin
- Toplam altın miktarı: 2 bin 296,4 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 6,7
8. İsviçre
- Toplam altın miktarı: 1039,9 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 11,2
9. Hindistan
- Toplam altın miktarı: 879,6 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 13,2
10. Japonya
- Toplam altın miktarı: 846 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 6,9
11. Türkiye
- Toplam altın miktarı: 846 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 6,9
12. Hollanda
- Toplam altın miktarı: 612,5 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 68,6
13. Polonya
- Toplam altın miktarı: 515,5 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 22,3
14. Avrupa Merkez Bankası
- Toplam altın miktarı: 506,5 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 46
15. Tayvan
- Toplam altın miktarı: 423,9 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 7,2
16. Portekiz
- Toplam altın miktarı: 382,7 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 84,4
17. Özbekistan
- Toplam altın miktarı: 355,5 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 76,4
18. Suudi Arabistan
- Toplam altın miktarı: 323,1 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 7
19. Britanya
- Toplam altın miktarı: 310,3 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 16,9
20. Kazakistan
- Toplam altın miktarı: 298,8 ton
- Toplam rezervlerdeki payı: Yüzde 60