Uludağ, doğalgazla buluştu

Bursagaz, Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'a doğalgaz hizmeti vermeye başladığını duyurdu.

Bursagaz'dan yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye'nin iştiraki Bursagaz'ın yaptığı 16 milyon lira yatırım ile 12 ay süren altyapı çalışmaları kapsamında Uludağ bölgesine 21 kilometre çelik, 9 kilometre polietilen hat döşendi.

ULUDAĞ'DA VATANDAŞLAR VE İŞLETMELER DOĞALGAZA KAVUŞTU

Çobankaya, 1. Oteller Bölgesi, 2. Oteller Bölgesi, Sarıalan ve Kirazlıyayla Sanatoryum mevkiinde bulunan vatandaşlar ve işletmeler, kış mevsimi başlamadan önce güvenli, çevreci ve ekonomik bir yakıt olan doğalgazı kullanma imkanına kavuşmuş oldu.

"KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ GAZ ARZI SAĞLANDI"

Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, lisans alanlarındaki tüm bölgelere kesintisiz ve güvenli gaz arzı sağlama hedefiyle operasyonlarını yürüttüklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"GURURLUYUZ"

"Bu kapsamda hedeflerimiz doğrultusunda Uludağ'a doğalgaz ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Oteller Bölgesi, her yıl binlerce turist ağırlarken kayak ve kış turizminde ülkemizin önemli bir merkez olmasına katkıda bulunuyor. Böylesine önemli bir bölgeye doğalgazı ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Bursa'mızın simgesi ve beyaz cenneti Uludağ'ın doğalgaz ile buluşması aynı zamanda çevre kirliliğinin azalmasına, ısınma ihtiyacının en güvenli ve en ekonomik yoldan karşılanmasına ve enerji tasarrufuna da katkıda bulunacaktır. Doğalgazın Uludağ'ın yaşam standardını çok daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyoruz. Şu anda tüm işletmelerle temas halindeyiz. Abonelik işlemlerini hızla gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."