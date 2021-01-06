Uludağ İhracatçı Birlikleri 2020'yi 26.8 milyar dolarla kapattı

UİB'den yapılan açıklamaya göre, UİB aracılığıyla aralık ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 3 milyar dolara ulaştı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 2 milyar 500 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. OİB'in 2020 ihracatı 22 milyar 600 milyar dolar oldu.

Aralıkta yüzde 5 artışla 101 milyon 500 bin dolar dış satım yapan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, 2020'yi 1 milyar dolar ihracatla kapattı.

UHKİB’İN ARALIK AYI İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 56'YA ULAŞTI

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) aralık ayı ihracatı, yüzde 56 artışla 75 milyon dolara çıktı. UHKİB'in 2020 dış satımı da bir önceki seneye göre yüzde 8 yükselerek 738 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren maske ve kişisel koruyucu ekipmanlara yönelik Avrupalı hazır giyim şirketlerinden gelen siparişlerle ihracatını artıran UHKİB, ana pazarı olan Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve ABD'ye dış satışta yüzde 199'a varan artış kaydetti.

UMSMİB, ARALIK AYINDA YÜZDE 41 İHRACATINDA ARTIŞ KAYDETTİ

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), aralık ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 19 milyon dolarlık ihracata ulaştı. UMSMİB 12 aylık dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artışla 189 milyon 400 bin dolarlık ihracata imza attı. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada gıdaya talebin artması, sektörün ihracatına olumlu yansıdı.

UYMSİB, ARALIK AYINDA İHRACATINI YÜZDE 39 ARTIRDI

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), aralık ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 10 milyon dolarlık ihracat yaptı. Yılın tamamında bir önceki seneye kıyasla yüzde 13 artışla 146 milyon 200 bin dolar ihracata imza atıldı. 2020'de 80'den fazla ülkeye ihracat yapan UYMSİB, ihracatının neredeyse yarısını Almanya'ya gerçekleştirirken, en fazla kiraz, vişne, siyah zeytin, incir, biber, armut, yeşil zeytin ve şeftali satıldı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin aralık ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla 248 milyon dolar, 2020 dış satımı ise 2 milyar 100 milyon dolar oldu.