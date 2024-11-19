Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin montajına başlandı

AA

Akaryakıtta manuel girişi önleyecek ve vergi kaybını girecek sistemde önemli bir aşamaya gelindi.

Akaryakıtta vergi kaybının önüne geçecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) ilk montajı gerçekleştirildi.

Turpak'tan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ülkede 78 şirketi 1.000 noktada araçlara montaj yapmak üzere yetkilendirdi.

Bu kapsamda, Türkiye'deki ilk UTTS montajı Turpak tarafından gerçekleştirildi.

SİSTEM SÖKÜLDÜĞÜNDE KULLANILAMAZ HALE GELİYOR

Taşıtların yakıt deposu yanına montajı yapılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB), sahip olduğu özel teknoloji sayesinde söküldüğünde kullanılamaz hale geliyor.

8 MİLYON TİCARİ ARACA UYGULANACAK

Türkiye genelinde 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan sistemle akaryakıt satışlarının dijital olarak kayıt altına alınması sağlanarak, sektördeki şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi hedefleniyor.

MANUEL GİRİŞ YAPILAMAYACAK

TTB ve diğer ekipmanlar sayesinde, pompa yazar kasalara plaka bilgisi otomatik olarak iletilerek manuel girişler engellenecek.

SON SÜRE 31 ARALIK

Sistemle akaryakıt alımlarını gider olarak gösterebilecek ticari araç sahiplerinin, 31 Aralık'a kadar TTB montajını tamamlaması gerekiyor.