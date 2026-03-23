Uluslararası Enerji Ajansı: 9 ülkede 40'tan fazla yer ve tesis hasar gördü

İsrail'in ABD iş birliğinde İran'a saldırısı sonucunda İran da İsraille birlikte sınırları içinde ABD üssü olan körfez ülkelerine saldırı düzenledi.

Orta Doğu'da 9 ülkede 40'tan fazla enerji tesisi ve yerleşkesi ciddi şekilde hasar gördü.

Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde konuşan Birol, mevcut enerji krizini 1970'lerdeki krizlerle ve Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgalinin etkileriyle karşılaştırdı.

"SAVAŞ SONRASI KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRLERİNDEKİ AKSAMALAR UZAYABİLİR"

Petrol fiyatlarını direkt etkileyecek bu gelişmeyle ilgili bilgi veren, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, "Savaş nedeniyle 9 ülkede 40'tan fazla enerji tesisi 'ciddi veya çok ciddi' hasar gördü. Bu da savaş sonrası küresel tedarik zincirlerindeki aksamaları uzatabilir." şeklinde açıklama yaptı.

"BU KRİZ BU YÖNDE İLERLEMEYE DEVAM EDERSE, HİÇBİR ÜLKE ETKİLERİNDEN KURTULAMAZ"

Birol, "Sadece petrol ve doğalgaz değil, petrokimya, gübre, kükürt, helyum gibi küresel ekonominin hayati damarlarından bazılarının ticareti de kesintiye uğradı ve bu durum küresel ekonomi için ciddi sonuçlar doğuracaktır. Mevcut durum itibariyle bu kriz, iki petrol krizi ile bir doğalgaz krizinin bir araya gelmiş hali. Küresel ekonomi bugün çok büyük bir tehditle karşı karşıya ve bu sorunun en kısa sürede çözülmesini çok umuyorum. Bu kriz bu yönde ilerlemeye devam ederse, hiçbir ülke etkilerinden kurtulamaz. Dolayısıyla çözüm için küresel çaba gösterilmesi gerekiyor." dedi.

Birol, mevcut krizin sürmesi durumunda bunun enflasyona, artan enerji maliyetlerine, genişleyen cari açıklara ve birçok ekonomide büyümenin yavaşlamasına yol açacağını kaydetti.