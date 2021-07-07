Ticaret Bakanlığı bünyesinde, hizmet ihracatını daha da artırmak ve amacıyla Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nün kurulduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

HİZMET SEKTÖRLERİNE BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ AÇISI İLE YAKLAŞILACAK

Buna göre, Türkiye'nin rekabet avantajına sahip olduğu hizmet sektörlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, bu alanda dış ticaret yaklaşımıyla çalışmalar yapmak üzere Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kuruldu.

Uluslararası ticarete konu hizmet sektörlerinin ülke yararına geliştirilmesi, desteklenmesi, bu alanda oluşturulan politikaların ilgili tüm kurum ve kuruluşları koordine ederek uygulanmasından sorumlu olan genel müdürlük, aynı zamanda yurt dışında kurulacak lojistik merkezleri ile yurt dışındaki yatırımların izlenmesi ve yönlendirilmesi konularında da çalışmalar yürütecek.

TANITIM ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Genel Müdürlük, ülke hizmet ihracatına yönelik algının güçlendirilmesi ve pazarların çeşitlendirilmesi amacıyla her türlü tanıtım etkinlikleri düzenleyecek.

Genel müdürlük, hizmet sektörlerinin dış ticaret yaklaşımıyla ele alınması, desteklenmesi ve küresel çapta söz sahibi olan markaların oluşturulması amacıyla devlet yardımı programlarını hazırlayacak ve uygulayacak.

MEHMET MUŞ TWİTTER'DAN DUYURDU

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti: "Hizmet ihracatımızı daha da artırmak ve uluslararası hizmet ticareti konularını bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünü kurduk. Ülkemiz ve bakanlığımız için hayırlı olsun."