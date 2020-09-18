Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 378.9 milyar dolar

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, temmuz sonunda 378.9 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı 2019 yıl sonunda 344.5 milyar dolar, haziran sonunda ise 341.5 milyar dolar düzeyindeydi.

TÜRKİYE’NİN YURT DIŞI VARLIKLARI AZALDI

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, Temmuz sonunda 2019 sonuna göre yüzde 8,4 azalışla 232.1 milyar dolara gerilerken, yükümlülükleri yüzde 2,2 artışla 611 milyar dolara yükseldi.

REZERV VARLIKLAR GERİLEDİ

Bu dönemde rezerv varlıklar yüzde 14,6 azalışla 90.3 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 7,3 azalışla 88.1 milyar dolara geriledi.

BANKALARIN DÖVİZ VE LİRA CİNSİNDEN EFEKTİF VE MEVDUATLARI DÜŞTÜ

Aynı dönemde bankaların döviz ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,7 azalışla 46.7 milyar dolara indi.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR DÖVİZ KURLARININ ARTIŞI İLE YÜKSELDİ

Yükümlülükler tarafında ise doğrudan yatırımlar sermaye ve diğer sermaye piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 23,3 artışla 201.8 milyar dolara yükseldi.

PORTFÖY YATIRIMLARI AZALDI

Aynı dönemde portföy yatırımları yüzde 17,5 azalarak 109.8 milyar dolara geriledi.

HİSSE SENEDİ STOKUNDA GERİLEME YAŞANDI

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 26,7 azalışla 23.9 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 57,1 azalışla 6.6 milyar dolara, Hazine’nin tahvil stoku, yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra yüzde 4,8 azalışla 46.8 milyar dolara geriledi.

DİĞER YATIRIMLAR GERİLEDİ

Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 0,5 azalarak 299.4 milyar dolar oldu.

BANKALARDAKİ DÖVİZ MEVDUATI AZALDI, LİRA MEVDUATI YÜKSELDİ

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki döviz mevduatı, yüzde 6,2 azalarak 32.6 milyar dolara gerilerken, lira mevduatı yüzde 15 artarak 15.7 milyar dolara çıktı.

BANKALARIN TOPLAM KREDİ STOKU DÜŞTÜ

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,3 azalarak 63.6 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3 azalarak 93.3 milyar dolara düştü.