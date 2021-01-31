Uluslararası yatırımlar salgın sonrası teknolojik sektörlere yönelecek

Koronavirüs salgını sonrasında teknoloji ağırlıklı sektörlerin yabancı yatırımcının odağında olduğunu vurgulayan İZÜ Öğretim Üyesi Prof. Metin Toprak, küresel ekonomide bu yöndeki gelişimi anlattı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Toprak, hem G7 ülkelerinin hem de Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) ülkelerinin ekonomik büyüme trendlerinde son yıllarda daha fazla dalgalanma olduğunu, bu dalgalanmanın kendisini önemli ölçüde Endüstri 4.0 etkisiyle gösterdiğini söyledi.

Endüstri 4.0'ın dijitalleşmeyi zorunlu hale getiren bir paradigma olduğuna işaret eden Toprak, "Daha önceki endüstri devrimlerinde olan gelişmelerde de büyük bir kırılma ve kopuş gerçekleşmişti ancak Endüstri 4.0 küresel çapta bir sistem değişikliğini ifade ediyor." dedi.

Teknoloji ve Endüstri 4.0'ın dünyadaki en büyük eşitleyici potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Toprak, bu fırsatı kaçıran ülkelerin ya da geç kalan ülkelerin yarışta dezavantajlı olduğunu söyledi.

“YABANCI YATIRIMCILAR AÇISINDAN BİR CAZİBE MERKEZİ”

Toprak, Endüstri 4.0 ile beraber emek tasarruf eden teknolojilerin aşırı şekilde kullanılmaya başlanacağına işaret ederek, "Eğer ülkeler mevcut sistemlerini, yabancı yatırımları ve bunlara ilişkin transferleri garanti altına alarak demokrasi alanında güven oluşturabilirlerse yabancı yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olacaklardır." dedi.

"EMEĞİN HAREKETİ OLMADAN DİJİTAL ORTAMDA EMEK HAREKETLİLİĞİ MEYDANA GELMEKTE"

Ülkelerin insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, yükselen değerlerin korunmasında güven oluşturamadıklarında yaygın bir ekonomik refah toplumuna dönüşmelerinde sorun yaşayabileceklerini ifade eden Toprak, "Yeni nesil beyin göçü dediğimiz konu gündeme gelmektedir. İnsanlar kendi ülkelerinde yaşarken uluslararası firmalara, diğer ülkelerdeki firmalara hizmet sunmaktadırlar. Emeğin hareketi olmadan dijital ortamda emek hareketliliği meydana gelmektedir. Her ne kadar gelirler, hizmet sunan gelişmekte olan ülkelerde kalsa da gelişmiş ülkeler bu durumdan daha fazla kazançlı çıkmaktadır." diye konuştu.

“BÜTÜN ÜLKELER, BÜTÜN SEKTÖRLERDE SİSTEMATİK TEKNOLOJİYİ KULLANDI”

Koronavirüs salgını öncesinde sistematik olmayan, dağınık ve entegre olmayan IT kullanımları olduğunu anlatan Toprak, "Yeni teknolojiler kullanılıyordu. Kovid-19 ile beraber bütün ülkeler, bütün sektörlerde sistematik olarak bu teknolojileri kullanmaya başladı." dedi.

"BİDEN DÖNEMİNDE İNSAN ODAKLI YENİ YÜKSELEN DEĞERLER, DİJİTAL YENİ DÜNYANIN TASARIMINI ETKİLEYECEK"

Toprak, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin 21. yüzyılda Barack Obama ile başlayan ABD uzun dönem stratejisinin yerleşik hale gelmesinde, yeni nesil politika ve kurumların kurgulanmasında hayati rol oynamasının beklendiğini söyledi.

Toprak, "Dijitalleşme, bu anlamda nispi avantajı olan ABD'ye önemli bir fırsat üstünlüğü de sunmaktadır. Joe Biden'lı bir ABD, önümüzdeki 15-20 yıllık periyotta uluslararası ticarette nelerin öne çıkacağına ilişkin önemli ipuçları veriyor. Joe Biden döneminde insan odaklı yeni yükselen değerler, dijital yeni dünyanın tasarımını etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, ÇEVİK BİR POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ"

Prof. Dr. Metin Toprak, hukuk ve demokrasi reformlarının Türkiye'ye gelecek yabancı yatırımlar üzerindeki etkisine yönelik, "İç tartışmalardan bağımsız olarak Türkiye'nin çevik bir şekilde ekonomi, hukuk ve dış politika yaklaşımlarında ABD ve AB ile tekrar gündem ortaklaşmasına gittiğini görüyoruz. Ortaya çıkacak politika demetinin bütünsel bir tasarıma sahip olması, kısa ve uzun dönemli çıktılarının gerçekçi olarak kurgulanması, Türkiye'nin Endüstri 4.0 ortamında bölgesinin üretim, ticaret ve finans üssü olmasına ilişkin beklentiyi olumlu etkileyecek ve bölgesindeki en güçlü demokrasi olma statüsünü pekiştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.