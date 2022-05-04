Üreticiler birleşti, ceviz bahçeleri yüzde 5 büyüdü

Ceviz ağaçlarının sayısını artırmak için kurulan dernek aracılığı ile 50 bin adet fidanı toprakla buluşturularak yüzde 5’lik bir büyüme sağlandı.

Ceviz üreticileri sahip oldukları toplam 1 milyon ceviz ağacının yüzde 70 artırarak genişletmek amacı ile bir araya geldi.

yılında Türkiye’deki yerli ceviz üretimini geliştirmek amacıyla ceviz üreticiliği yapan tarım işletmelerinin bir araya gelmesiyle kurulan Ceviz Üreticileri Derneği’nin üyeleri, geçtiğimiz ay 50 bine yakın yeni fidanı toprakla buluşturdu.

Hedef, verimlilik ve ağaç sayısını arttırmak

Fidanların ekilmesiyle ceviz bahçelerinde yüzde 5 büyüme gerçekleştirilirken dernek üreticileri hem verimliliği hem de ağaç sayısını arttırmayı hedefliyor. Üreticiler, Türkiye’nin verimli topraklarında yerli ceviz üretimini artırmak ve bu hedefle cari açığı kapatmak üzere 1 milyon dikili ceviz ağacıyla yola çıktı.

"50 bin adet yeni fidan dikildi"

Ceviz Üreticileri Derneği Eş Başkanı Ömer Ergüder, 2022 yılının mart ayında 50 bin adet yeni fidan ekimi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

"Üreticilerimizin yaklaşık yüzde 70’i, bahçelerini büyütme kararı aldı"

Ergüder, “2020 yılında kurulduğumuzda, dernek üyelerimizin bahçelerinde bulunan toplam ceviz ağacı sayısı 1 milyondu. Üreticilerimizin yaklaşık yüzde 70’i, bahçelerini büyütme kararı aldı ve bu sene 50 bin yeni fidanımızı toprakla buluşturduk. Ceviz üretiminin artması adına bu bizim için çok sevindirici bir durum.” dedi.