Üreticinin Ocak 2024 enflasyonu açıklandı: Aylık yüzde 4,14 arttı TÜİK, üreticinin enflasyon" olarak da tanımlanan Ocak 2024 tarihli Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 44,20, aylık yüzde 4,14 arttı

Yİ-ÜFE 2024 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,14, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,20 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,35 artış gösterdi.

Üretici fiyatları imalat ürünlerinde yıllık yüzde 53,80 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,03 artış, imalatta yüzde 53,80 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 32,00 azalış, ve su temininde yüzde 66,35 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 49,76 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 56,63 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 60,81 artış, enerjide yüzde 4,06 azalış ve sermaye malında yüzde 64,94 artış olarak gerçekleşti.

İmalat ürünlerinde aylık artış yüzde 5,21 oldu

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,72 artış, imalatta yüzde 5,21 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,32 azalış ve su temininde yüzde 1,77 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 4,89 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,04 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,85 artış, enerjide yüzde 3,04 azalış ve sermaye malında yüzde 6,21 artış olarak gerçekleşti.