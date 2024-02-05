Üreticinin Ocak 2024 enflasyonu açıklandı: Aylık yüzde 4,14 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 44,20, aylık yüzde 4,14 arttı
Yİ-ÜFE 2024 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,14, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,20 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,35 artış gösterdi.
Üretici fiyatları imalat ürünlerinde yıllık yüzde 53,80 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,03 artış, imalatta yüzde 53,80 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 32,00 azalış, ve su temininde yüzde 66,35 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 49,76 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 56,63 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 60,81 artış, enerjide yüzde 4,06 azalış ve sermaye malında yüzde 64,94 artış olarak gerçekleşti.
İmalat ürünlerinde aylık artış yüzde 5,21 oldu
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,72 artış, imalatta yüzde 5,21 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,32 azalış ve su temininde yüzde 1,77 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 4,89 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,04 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,85 artış, enerjide yüzde 3,04 azalış ve sermaye malında yüzde 6,21 artış olarak gerçekleşti.
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