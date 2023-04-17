Ürün fazlalaştığında fiyat düşer! Adana ve Hatay'daki soğan hasadı devam ediyor Soğan fiyatlarının, yeni hasat edilen ürünlerin piyasaya girmesi ile düşmese bekleniyor. Yeni hasat ürünlerin haberleri de gelmeye devam ediyor. Uzmanlar da üretici de bu yılki rekoltenin ihtiyacın üzerinde olacağını savunuyor.

AA

Bir hafta önce başlayan turfanda soğan hasadı Adana ve Hatay'da devam ediyor.

Bayramdan sonra soğan fiyatlarının düşmesi bekleniyor

Yetkililer turfanda hasatla Ramazan Bayramı'ndan sonra soğanın fiyatının yavaş yavaş tarlada kademeli olarak 10 liraya kadar düşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu savunuyor.

Bu yılki rekolte geçen yılı geçecek

Geçen yıl 272 bin ton ürün alınan soğanda, iki ilden bu yıl 284 bin ton rekolte alınması hedefleniyor.

Adana ve Hatay'daki üretim Türkiye'nin yüzde 12'si

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ve Adana'daki hasatların, market ve pazardaki soğan fiyatını düşürmesi bekleniyor.

Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsedin Cünedioğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da hem yaraları sarmaya çalıştıklarını hem de üretime devam ettiklerini söyledi.

"Hatay'da soğan ekim alanı geniş"

Hatay'da tarım sektörü dışında farklı alanlarda üretimin hemen hemen kalmadığını vurgulayan Cünedioğlu, Reyhanlı ilçesinin soğan ekiliş alanını yüksek olduğunu aktardı.

"Fiyatın market raflarında 17 liraya kadar düşmesi bekleniyor"

İlçede yaklaşık 60 bin dönüme yakın alanda soğan ekildiğini belirten Cünedioğlu, Ramazan Bayramı'ndan sonra turfanda soğanın hasadıyla fiyatların aşağı yönlü çekilmesini beklediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

Piyasada ürün fazla olduğu zaman fiyatı da düşer. Soğanın fiyatı büyükşehirlerde 30 lira. Bizim burası küçük şehir olduğu için soğan aşağı yukarı 20 lira. Turfanda hasatla önümüzdeki haftadan sonra, Ramazan Bayramı'ndan sonra soğanın fiyatının yavaş yavaş tarlada kademeli olarak 10 liraya kadar düşme ihtimali çok yüksek. Yani tarlada 10 liraysa, markette 17-20 liraya kadar olabilir.

Adana'da soğan tüccarı Muhammet Ali Yeğin de Sarıçam ilçesindeki 110 dönüm tarlada soğan hasadı yaptıklarını ifade etti.

"Depodaki mallar bitti"

Soğanın kilogramının şu anda tarlada 15-16 liraya alıcı bulduğunu belirten Yeğin, soğan fiyatının geleceği nokta için şöyle konuştu: