Uzaktan çalışma sistemi konut tercihlerini değiştirdi

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Andıç, önümüzdeki süreçte şehrin dışında yaşamın başlayabileceğini söyleyerek tespitlerini aktardı.

Koronavirüs salgını çalışma şeklini konutun içine yöneltince, yaşam alanlarındaki tercihler de değişmeye başladı. Şimdi daha büyük, balkonlu, doğaya daha yakın evler talep görüyor.

İnşaat ve emlak sektörü temsilcileri, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşmasının yaşam koşullarını ve konaklama anlayışını değiştirdiğini, ev satın almak isteyenlerin çalışma odası olan, geniş ve çok balkonlu, doğayla iç içe yapıları tercih ettiğini belirtti.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, 2020'de salgına rağmen konut kredisi faizlerinde indirime gidilmesinden dolayı sektörün yaklaşık 1 milyon 500 bin konut satışıyla yılı iyi bir seviyede tamamladığını söyledi.

“MALİYET ARTIŞLARI KONUT FİYATLARINA YANSIYABİLİR”

Bu yıl sektörün gidişatını koronavirüs süreci ve aşılamanın etkilerinin belirleyeceğini dile getiren Andıç, maliyet artışlarının konut fiyatlarını yükseltebileceği uyarısında bulundu.

Konut arzında da azalma yaşanabileceğini kaydeden Andıç, "Yıllar itibarıyla bakıldığında 2018'den bu yana her yıl yeni ruhsatlar azalarak devam ediyor. Bu da arz eksiği oluşturacak ve insanlar aradığı evi rahat bulamayabilirler. O yüzden ev alma programları olan vatandaşların bu programlarını ertelememesinin faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YAYVAN BİR YAPILAŞMA OLABİLİR”

Mustafa Andıç, şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki süreçte şehrin dışında yaşam başlayabilir. Yayvan bir yapılaşma olabilir. İnsanlar doğayla, yeşille, toprakla iç içe yaşam şekline geçebilirler. Oralara hızlı ulaşım sağlanabilirse şehir içinde toplu taşımadaki yoğunluk da azalabilir. Belki yakın gelecekte '3 gün tatil, 4 gün' çalışma da olabilir. Yaşam daha uzak noktalarda, doğayla daha iç içe olabilir. O zaman da iş yerlerine yakın konaklama alanları gündeme gelebilir. İnsanlar bir yurt veya otel gibi çalışma günlerinde konaklayıp tatil günlerinde kendi evlerine gidebilir. Dolayısıyla yaşam şartları, ev ve konaklama anlayışı çok farklı bir yere gidiyor. Belki imar planlarımızda da pandemi sonrası bazı revizyonlar yapmamız gerekebilir. Değişimin çok hızlı olduğu bir sürecin içindeyiz. Bunlara da sektör adapte olmaya çalışıyor.”

"ÇALIŞMA ODASI OLAN, GENİŞ EVLER TERCİH EDİLİYOR"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gayrimenkul Komitesi ve Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği (BURSED) Başkanı Rıdvan Hasırcı ise, "Artık insanların evlerine bakış açısı değişti. Koronavirüs nedeniyle evden veya uzaktan çalışma sürecinde insanlar evlerinde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Bununla birlikte evlerde çalışma alanlarına ihtiyaç oldu. Yeni ev almayı düşünen kişiler, tercihini çalışma odası olan ve geniş evlerden yana kullanıyor. Bu süreçte havalandırma açısından balkonu bol olan evler de tercih ediliyor." diye konuştu.