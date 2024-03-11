Uzmanına sorduk! Borsa İstanbul'da yıl sonunda rekorlar zirve yapacak Ekonomi Gazetecisi Sadi Özdemir, Borsa İstanbul'un yükseliş nedenlerini ve gelinecek noktayı Ensonhaber için yorumladı. Özdemir, BIST 100 endeksinin, yıl sonunda enflasyonun yüzde 20-30 daha üstünde bir orana çıkabileceği beklentisini dile getirdi.

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Özel Haber

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 2,28 yükselişle 9.363,89 puandan başladı.

Borsa'daki yükseliş yatırımcının odağında kalmaya devam ederken, gelmesi beklenen seviyeleri uzmanına sorduk.

Ekonomi Gazetecisi Sadi Özdemir ile Borsa İstanbul'un yükselişini konuştuk.

Özdemir, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yükseliş nedenlerini, hisse senedine nasıl yatırım yapılacağını, hangi sektörlerin fırsat yarattığını ve yıl sonunda gelinecek noktayı gözler önüne serdi.

Borsa İstanbul'u yükselten nedenler neler?

Özdemir, Borsa İstanbul'un diğer küresel borsalardan pozitif ayrıştığını ifade ederek, bu yükselişi şu nedenlere bağladı:

Borsamız bir süredir yükseliyor. Dünyanın diğer borsaları arasında da önlerde. Belki ilk 5 içindedir. Bazen 2'nci oluyor. Ama hep zirvede. Bugün de yükseliyor. Kısa vadede yükselişine baktığımızda biliyorsunuz Fitch tarafından Türkiye'nin kredi notu çok büyük bir aradan sonra yükseltildi. Bunun etkisi var. Bu bir güven de vermiş oldu. Diğer kredi derecelendirme kuruluşları tarafından not yükseltmesi devam ederse önümüzdeki dönemde özellikle yabancı yatırımcının Borsa'ya ilgisi daha artar.

"Borsa, orta ve uzun vadede düşünülerek verim alınan bir alan"

Özdemir, bu aşamada yatırımcıya bir tavsiyede bulunarak, borsanın orta ve uzun vadede düşünülerek verim alınan bir alan olduğunu, buraya bir oyun alanı gibi yaklaşılması anlayışından kurtulunması gerektiğini belirtti.

Yatırımcının kısa vadede zarar edebileceğini belirten Özdemir, dünyada bu konuda uzmanların orta ve uzun vadede, bir hisse de değil 8-10 hisse seçerek hareket ettiğini belirtti.

Yatırımcılar için hangi sektörler daha cazip?

Ensonhaber için Borsa İstanbul'un yükseliş nedeni ve geleceği noktayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Ekonomi Gazetecisi Özdemir, yatırım tavsiyesi verilmesinin doğru olmadığını ancak öne çıkan sektörler hakkında genel bilgi verebileceğini hatırlatarak şöyle konuştu:

Biz herhangi bir hisse tavsiyesinde bulunmayız. O yatırımcı uzmanlarının konusudur. Türkiye'de bankacılık ve bankacılık hisseleri atak yapabilir. Buna dikkat etmek gerekir. Enflasyon üzerinde bir kur artışı öngörülüyor. O da ihracat yapan sektörleri öne çıkarır. Türkiye maalesef depremden yaşadı ve kentsel dönüşüm var. 650-700 bin konutun 3 yılda yapılacağı bir sürecin yaşanacağını düşünerek demir ve çimento sektörlerini mercek altına alabilirler. Portföyü güçlü gayrimenkul yatırım ortaklıklarından seçim yapabilirler.

BIST 100 endeksi yıl sonu beklentisi ne?

Özdemir'e göre BIST 100 endeksi yıl sonunda enflasyon yüzde 40 olarak gerçekleşirse, enflasyonun yüzde 20-30 üzerinde artması, yani reel olarak bugünkü seviyesinden yüzde 60-70 bir artış gerçekleştirmesi bekleniyor.

Borsa'nın her zaman enflasyonun üzerinde kazanç sağladığını belirten Özdemir, yıl sonu beklentisini bu tecrübe üzerinden şöyle dillendirdi:

Aslında geçmişe doğru bakarsak bunu net olarak görüyoruz. Çok zor yılların dışında Borsa, her zaman enflasyondan daha fazla kazanç sağlamıştır. BIST 100 endeksi orta vadede iyi seçim yapan vatandaşlarımıza enflasyonun çok üzerinde kazanç sağlayabiliyor. Bu da reel kazanç demek. Şu andaki seviyeleri biz bundan bir yıl iki yıl önce konuştuğumuzda çok eleştiri alıyorduk. Ama gördük. BİST 100 Endeksi ciddi artış kaydetti. Ben bu yılın sonunda, örneğin aralık ayında bir daha konuşsak bu seviyeleri hatırlatacağım, göreceğiz, beraber hesaplayacağız. 'Ortalamayı gösteren endeksimiz enflasyon yılın sonunda yüzde 40 olacaksa, en az bunun da yüzde 20-30 üzerinde endekse yükseliş göreceğiz' diye düşünüyorum.

BIST 100 endeksi yıl sonu beklentisi: 14 bin 980-15 bin 917 seviyeleri

Bu açıklamaya göre de BIST 100 endeksinin şu anda 9.363,89 puan olduğu düşünüldüğünde yüzde 60-70 farkla ortalama 14 bin 980-15 bin 917 seviyelerine yükselme ihtimali öne çıkıyor.