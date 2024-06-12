Uzmanından, sosyal medyadan bayram alışverişi yapanlara uyarı Bayramlarda tüketim artıyor. Dolandırıcılar da bu hareketlilikten yararlanıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden sunulan alışveriş kampanyaları içinde çeşitli tehlikeler barındırıyor.

AA

Tüketiciler, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya üzerinden sunulan alışveriş kampanyalarına ilgi gösterirken uzmanlar, bu platformlardan ürün alacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya platformlarından "Bayram fırsatı", "Bayram indirimi" adı altındaki kampanyalarla çok sayıda ürün satışa sunulurken, tüketicilerin bu kampanyalara karşı dikkatli ve temkinli olması önem taşıyor.

"En fazla kıyafet, elektronik eşya ve kişisel bakım ürün alınıyor"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, sosyal medya üzerinden daha çok kıyafet, elektronik eşya ve kişisel bakım ürünü alışverişi yapıldığını belirterek dolandırıcıların, orijinal bir ürünün sayfasını kopyalayarak sosyal medya üzerinden reklamını yapabildiğini söyledi.

"Fiyat, iade ve değişim garantisi söylemi tüketiciye cazip geliyor"

Satıcıların "fiyat, iade ve değişim garantisi" gibi ifadeler kullanıp tüketicilere cazip görünmeye çalıştığını belirten Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sosyal medya platformları üzerinden orijinal ürün satılıyormuş gibi tanıtım yapılıyor ancak kalitesiz, çok daha düşük fiyatlı, hatta sipariş edilmeyen başka ürünler gönderiliyor. Satıcılar telefon, adres ve internet sitelerine ilişkin bilgileri de paylaşarak güvenli imajı oluşturuyor. Değişim ve iade halinde ise çoğu zaman satıcıya ulaşılamıyor. Bu durum da tüketici açısından hem maddi hem de manevi mağduriyetlere yol açabiliyor.

Tüketiciye alışveriş uyarıları

-Cayma bildirimi, ileride ispatlanabilecek ve delil olarak kullanılabilecek şekilde yapılmalı.

-Alışverişler, güvenilir internet sitelerinden yapılmalı.

-İadelerin yazılı olarak yapılması, iadeli taahhütlü ya da kargo yoluyla gönderilmesi delil açısından yerinde olur.

-Ticaret Bakanlığı'nın 175 numaralı telefon hattı ve internet sitesi üzerinden de şikayet hakkı kullanılabilir.

-Maddi zararların tazmini için tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemesine mutlaka müracaat edilmeli.

-Dolandırıcılık halinde savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)