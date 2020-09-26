Uzmanlar, yılbaşından sonra konut fiyatlarının artabileceği konusunda uyarıyor

Uzun zamandır artan inşaat maliyetlerinin konut fiyatlarına yansımadığını dile getiren uzmanlar, ev alacaklara, zamlara yakalanmamaları için yeni yılı beklemeden hareket etmelerini öneriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile imar planı değişikliklerinden kaynaklı değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılması sonrasında inşaat sektöründe yeni bir dönem başladı.

KONUTTA KREDİ AVANTAJI SÜRÜYOR

Konut kredi faizlerindeki 0,64 ve 0,74’lük oranlara ait kampanyalar sona ermesine rağmen kamu bankaları ve özel bankalar tarafından yapılan indirim oranlarının halen devam ediyor.

“KONUT FİYATLARI YIL BAŞINDAN SONRA YÜZDE 20’YE KADAR ARTABİLİR”

İnşaat sektörünün üretim noktasında yaşadığı maliyet artışını konut satış fiyatlarına yansıtmasının kaçınılmaz olduğunu belirten bir gayrimenkul firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, ev almayı düşünenlerin yıl sonuna kadar satın alımlarını yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

Konut kredi faizlerindeki indirimlerle beraber ciddi bir satış ivmesi yakalayan gayrimenkul sektörünün son günlerde olağan seyrine geri döndüğünü ifade eden Özkan Aydemir, konut fiyatlarında yıl sonundan itibaren yüzde 15 ila yüzde 20 oranında artış olacağının beklendiğini belirtti.

“İNŞAAT ÜRETİM MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞLAR, KONUT FİYATLARINA YANSITILABİLİR”

Aydemir, inşaat üretim maliyetlerindeki artışların uzun bir süre konut fiyatlarına yansıtılmadığını belirterek, "Özellikle konut satış oranlarındaki değişkenlikler sebebiyle üreticiler fiyatlarda bir artış yapma riskine girmek istemedi. Ancak konut kredi faizlerindeki indirim sonrası konut stoklarının bitme noktasına gelmesi ve inşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle artık yeni fiyatlar kaçınılmazdır. Bu noktada en önemli kriter şüphesiz, ‘doğru fiyatlandırma’ yapılmasıdır. Hangi gayrimenkul ürünü olursa olsun piyasada doğru fiyat endeksi yakalamak gerekir. Değerinin üzerinde bir fiyatlandırma yapmak yerine artan maliyetler baz alınarak ve gayrimenkulün rayiç bedeli üzerinden bir satış bedeli belirlenmelidir.” dedi.