Vahit Kirişci: Atıl olan tüm araziler ekilecek

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci TRT Haber'de canlı yayın konuğu oldu. Kirişçi burada, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet aracılığı ile kayıt yapıldığı konusunu aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, canlı yayın konuğu olduğu TRT'de tarım sektörüne ilişkin gündemi değerlendirdi.

Bakan Kirişçi, kendisine yöneltilen soru üzerine Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet aracılığı ile kayıt yapılacağını anlattı.

"Tarım Cepte uygulaması hayata geçecek"

Kirişçi, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne yapılan başvuruların kolaylaştırıldığını belirterek, "Cep telefonu ile kendi kaydını yaptırıyor. Bugün itibarıyla e-Devlet aracılığı ile kayıt yapan çiftçi sayısı arttı. 6 günde 104 binin üzerinde başvuru yapıldı. Tarımda dijitalleşme artacak. Bundan sonra 'Tarım Cepte' diye bir uygulamayı da hayata geçiriyoruz." dedi.

"Atıl olan tüm araziler ekilecek"

Bakan Kirişci, "Türkiye'nin toprakları verimli ancak sınırlı. Topraklarımızın boş kalması kabul edebileceğimiz bir şey değil." diyerek, atıl olan tüm arazilerilerin mutlaka ekileceğini belirterek, "kiralama formülü" ile bu arazi sahiplerine de ödemelerin yapılacağını aktardı.

"Tarım sigortanızı yaptırıp rahat ediniz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, afetlerden dolayı tarıma verilen zararla ilgili sigorta mekanizmasının geliştirildiğini belirterek üreticinin sigorta yaptırmasının önemine değinerek, "Şu anda TARSİM'de 20 milyon poliçe yapıldı. 'Tarım sigortanızı yaptırıp rahat ediniz' diyoruz." açıklamasını yaptı.

"Sözleşmeli Besicilik Düzenlemesi Meclis'ten yasalaşmasını arzu ettiğimiz bir düzenleme"

Sözleşmeli Besicilik Düzenlemesi ile ligili soruya yönelik olarak da Bakan Kirişci, üreticinin haklarının korunacağına dair açıklama yaparak, konuyu "Meclis'ten yasalaşmasını arzu ettiğimiz bir düzenleme. Bazı ürünlerde sözleşmeyi zorunlu hale getireceğiz." şeklinde açıkladı.

"Kent tarımı çalışmaları sürüyor"

Kent tarımı modeline de değirlendiren Kirişci, uygulamanın lojistik rahatlık ve istihdamdaki artılarına değinerek, "Bir kentin ihtiyacı o kentte üretilir." dedi. Bu uygulamanan 6 ilde devam ettiğini açıklayan Kirişci, jeotermal kaynakları da devreye sokarak, üretimi artıracaklarını belirtti.

Kadın çiftçilere destekler

Tarımda çalışanların sigortalanmasına ilişkin soruyu cevaplayan Kirişci, tarımda gençlerin ve kadınların öne çıktığını belirterek, kadın ve genç çiftçilere verilen destekleri dile getirdi.

Buğday fiyatlarında yüzde 25'lik indirim oldu

Tahıl Koridoru ile ilgil açıklama yapan Kirişci, "Rusya-Ukrayna savaşı dünyada panik yarattı. Bizim üretim ve tedarik zincirimizde önemli bir aksaklık olmadı. Cumhurbaşkanımızın dış politikasının doğruluğu görüldü, buğday fiyatları yüzde 25'lik indirim oldu." dedi.

Anayasa değişikliği

Bakan Kirişçi kendisine yöneltilen bir soru üzerine, CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü ile ilgili kanun teklifini değerlendirerek, Anayasa'nın değişimine değindi. Kirişci, kendisinin de eşi başörtülü olduğu için sosyal tesisleri giremediği dönemleri örnek göstererek, Anayasa değişikliği yapılması gerektiğini, önceliğin bunun olması gerektiğini belirtti.