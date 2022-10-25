Vahit Kirişci: Pancar söküm avansı bugün hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, pancar söküm avansının bugün hesaplara aktarıldığı duyurdu.

Türkiye'de tarım alanlarını artması, ekili alanların veriminin yükseltilmesi ve üreticinin daha sağlıklı koşullarda çalışabilmek için destekler verildiği gibi, ürünlerin satışının yapıldığı kurumlar da ödemeleri geciktirmeden yapmaya çalışıyor.

"452 milyon liralık pancar söküm avansı hesaplara yatırılmaya başlanıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." diyerek, üreticiye hayırlı ve bereketli olmasını diledi.