VakıfBank, sürdürülebilir eurobond işlemini tamamladı

VakıfBank, mevduat bankaları tarafından ihraç edilen ilk "Sürdürülebilir Eurobond" işlemini başarıyla tamamlamasının ardından değerlendirme yaptı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, birçok kıtadan uluslararası yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği ve işlem büyüklüğünün 3 katından fazla talebin toplandığı 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki ihracın getirisi yüzde 6,625, kupon oranı ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, tüm dünyada oldukça zorlu şartların oluştuğu 2020 yılının ikinci başarılı ihraç işleminden duyduğu memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk 'Sürdürülebilir Eurobond' ihracını başarıyla tamamladık. İşleme ilişkin gerçekleştirdiğimiz yatırımcı görüşmeleri sonrasında 200'e yakın kurumsal yatırımcıdan işlem büyüklüğünün 3 katından fazla talep geldi. Söz konusu işleme Orta Doğu'dan Asya'ya, İngiltere'den Amerika'ya dünyanın her bölgesinden güçlü talep topladık. Bu vesileyle özellikle Kıta Avrupası merkezli çevresel-sosyal yaklaşım odaklı fonlardan da ülkemize yeni kaynak girişi sağlayarak sadece sürdürülebilir eurobondlara yatırım yapan yatırımcılara ulaşmış olduk."

“İLK KARBON NEGATİF BANKASI”

Tüm faaliyetleri sürdürülebilir bankacılık anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirten Üstünsalih, "Sürdürülebilir bankacılık çalışmalarımız kapsamında 2019 yılı için hesaplanmış tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek ülkemizin 'ilk Karbon Negatif bankası' olmuştuk.

ELDE EDİLEN KAYNAKLA ÇEVRE DOSTU VE SOSYAL TEMALI KREDİLER FİNANSE EDİLECEK

Yine sürdürülebilir bankacılık anlayışımızın bir parçası ve 'Sürdürülebilir Eurobond' kavramının bir gereği olarak bu yeni ihraçtan elde edilecek kaynaklar da yenilenebilir enerji kredileri başta olmak üzere çevre dostu projelerin finansmanında kullanılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.