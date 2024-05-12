Van Gölü'nde inci kefalinin zorlu göçü başladı Her yıl inci kefalinin tersine göçü ve bu göçü gerçekleştirirken verdiği mücadele ilgi ile izleniyor. Bölgedeki balıkçıların geçim kaynağı olan İnci kefali için av yasağı başladı. Bölgeye akın eden turistler ise bol bol göçü görüntülüyor.

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AA

İnci kefalleri dünyada sadece Van Gölü'nde yaşıyor.

Üremek için suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefali balığının zorlu yolculuğu başladı.

İnci kefalleri göç sırasında görsel bir şölen sunuyor.

Bölgede binlerce kişinin ekmek kapısı olan inci kefallerinin üreme yolculuğu turizme de büyük katkı sağlıyor.

Balıkların göç süreci her yıl binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

Av yasağı sürüyor

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürüyor.

Alaska'daki somon balıklar gibi akıntıya karşı yüzüyorlar

Van'ın ve bölgenin önemli değerlerinden olan, Alaska'daki somon balıklar gibi akıntının tersine yüzerek, uçarcasına derelere akın eden inci kefali balığının göç süreci yaklaşık bir ay sürüyor.

Nöbet tutularak nesli korunuyor

İnci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, nöbet tutuyor.

Ekonomiye katkısı büyük

Erciş ilçesindeki Deliçay ile Muradiye'deki Bendimahi Çayı'na gelmeye başlayan inci kefalleri, balıkçılıkla uğraşan binlerce kişiye ekmek kapısı olurken, diğer yandan göç yolculuğunda da bölge turizmine de büyük katkı sağlıyor.

"Herkesi muhteşem göçü izlemeleye davet ediyoruz"

İnci kefallerinin göç sürecini izlemek için bölgeye gelen ziyaretçilerden Sıddık İşleyen, deneyimlerini şu sözlerle ifade etti:

Her yıl bu mevsimlerde inci kefali göçü başlıyor. Biz de ailece gelip balık göçünü izlemek istedik. Balıkların göç yolculuğunu çekip fotoğraflıyoruz. Çektiğimiz fotoğrafları da sosyal medya hesaplarımızda paylaşıp, bölgenin tanıtımına katkı sunuyoruz. Herkesi bu muhteşem göçü izlemeye davet ediyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)