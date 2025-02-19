İHA

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında ara verilen Tahran-Van yolcu tren seferleri, 5 yılın ardından yeniden başlarken, ilk biletlerin ise yarın satışa sunulacağı açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İran heyeti arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Van-Tahran tren seferlerinin yeniden başlatılmasına karar verildi.

İLK SEFER 10 MART'TA

Tahran’dan hareket edecek ilk tren 9 Mart 2025 tarihinde yola çıkacak, Van’dan Tahran’a gidecek ilk sefer ise 10 Mart 2025’te başlayacak.

VAN-TAHRAN ARASI 24,90 EURO

Bilet satışları yarın itibarıyla başlarken, Van-Tahran arası bilet fiyatı 24,90 euro (yaklaşık 930 TL) olarak belirlendi.

TREN SEFERLERİNE KORONAVİRÜS SALGINI ARASI VERİLMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararı ile ilgili değerlendirmede bulunan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, pandemiyle birlikte tren seferlerinin rafa kaldırıldığını belirtti.

BİLET SATIŞLARI YARIN BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu yönde açıklama yaptığını ve yarın bilet satışlarının başlayacağını ifade eden Özgökçe, "Hayırlısıyla mart ayı içinde yolcu taşımaya da başlanacak. Ümit ediyoruz ki bu gelişme, hem turizm hem de ticaret açısından her iki ülke için faydalı olur. Tren, ulaşımda önemli bir alternatif sunuyor. Özellikle yükü fazla olanlar veya nostaljik bir yolculuk yapmak isteyenler için iyi bir seçenek olacak." dedi.

BİLET SATIŞ NOKTALARI

Şu an bilet satışlarının acenteler tarafından yapılmadığını belirten Özgökçe, "Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşme halindeyiz. Şimdilik biletler Devlet Demiryolları'nın internet sitesi üzerinden satışa sunulacak. Ayrıca, garlarda da bilet satış istasyonları olacak." diye konuştu.