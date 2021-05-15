Van'da oksijensiz kalan inci kefallerine barajdan takviye

Van Gölü'nden, yumurtalarını bırakmak için Erciş ilçesindeki Deli Çay'a göç eden binlerce inci kefali için debisi düşen dereye su takviyesi yapıldı.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'ne dökülen derelere akın eden inci kefallerinin eşsiz görüntülere sahne olan "zorlu yolculuğu" devam ediyor.

DELİ ÇAY'DA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Balık göçünün en güzel izlenebildiği alanlardan biri olan Erciş ilçesindeki Deli Çay'da, bu yıl su seviyesinin düşmesi sonucu oksijensiz kalan binlerce inci kefali telef olma tehlikesi yaşadı.

BARAJIN VANALARI DEREYE AÇILDI

Bunun üzerine, ilçedeki Morgedik Barajı'ndan Deli Çay'a akan vanalar açıldı. Verilen "can suyu" sayesinde derenin debisinin ve sudaki oksijen seviyesinin yükselmesiyle balıklar telef olmaktan kurtarıldı.

"BALIKLARI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin en önemli değerlerinden inci kefallerinin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Balık göçünün başladığı bir dönemde sudaki oksijen seviyesi ve debinin düşmesiyle ilgili sorunların tespit edildiğini belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Üniversitemizle iletişime geçerek ilgili kurumlardan görevlilerle yaptığımız incelemeler neticesinde su seviyesindeki ani düşüşten kaynaklı sorun olduğu belirlendi. Sayın Valimizin talimatlarıyla su seviyesindeki sorunu kısa sürede çözdük. En büyük idealimiz ve hedefimiz bize miras bırakılan inci kefalinin gelecek kuşaklara aktarılmasıdır."

"OKSİJEN SEVİYESİ DÜŞÜNCE BALIKLAR STRESE GİRİYOR"

Doktor Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı ise balık göçünün en yoğun yaşandığı dönemlerden birinde olduklarını aktardı. Bu süreçte balıkların rahatlıkla göç edebilmesi için su debisinin yeterli seviyede olması gerektiğinin altını çizen Atıcı, şöyle konuştu:

"Yaptığımız gözlemlerde suyun alt kısımlarında inci kefali yoğun miktarda birikiyor. Burada balıkların hayatlarını devam ettirebilmeleri için sudan aldıkları oksijenin yüksek olması gerekir. Debi miktarına bağlı olarak birey başına oksijen oranı düştüğü için balıklarımız strese girebiliyor. Bu sorunun çözümünü su miktarının artırılması olarak önerdik, şu anda önceki günlere göre debimiz gayet iyi durumda. Balıklar oksijene kavuştu."