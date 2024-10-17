Van'da yüksek oranda bor tespit edildi

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) araştırma yürüten akademisyenler, Özalp ilçesinde yaptıkları araştırmada yüksek miktarda bor tespit etti.

Van YYÜ Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahap Yönten ve ekibi, 2021'de su kaynaklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Özalp ilçesinde açılan 4 su kuyusundan ve Erçek Gölü'nden aldıkları numuneleri YYÜ Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi laboratuvarında inceleyen akademisyenler, suda yüksek miktarda bor olduğunu belirledi.

Prof. Dr. Yönten, 2021'de Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle bu noktalardan yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez numune aldıklarını söyledi.

"SONUÇLAR OLDUKÇA YÜKSEK ÇIKTI"

Numuneleri tam donanımlı laboratuvarda detaylı şekilde analiz ettiklerini belirten Yönten, şu ifadeleri kullandı:

Çalışmaları bir öğrencimizin yüksek lisans tezi kapsamında başlattık. Aldığımız sonuçlar bizi şaşırttı. Literatüre göre bor minareli 10 ppm'den fazla (milyonda parçacık sayısı) olduğu takdirde kesinlikle o bölgede bor rezervi vardır deniliyor. Biz de bu konuyu çalıştık. Çalışmalarımızda 130, 80 ve 100 ppm arasında değerlerle karşılaştık. Sonuçlar oldukça yüksek çıktı. Başka bir çalışmada da Erçek Gölü'nde 130-140 ppm değerlerinde sonuçlar elde ettik. Bu da bizim çalışmamızı destekledi.

"VAN AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Çalışmanın bölgenin maden zenginliğinin ortaya çıkarılması konusunda değerli olduğunu dile getiren Yönten, bilimsel veriler doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi. Yapılan çalışmanın Van açısından çok önemli olduğunun altını çizen Yönten, şunları kaydetti:

Bilimsel çalışmalarla hareket ediyoruz. Türk standartlarına göre içme sularında bor oranı 01 ila 2 pmm, dünya standartlarına göre 2.4 pmm olarak belirlenmiş. Literatürde ise 10 ppm üzerinde ise lokasyonda bor ile ilgili rezerv olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla 130, 140 ppm ve limitlerin üzerinde bulmamız burada bor yatağının olduğunu gösteriyor. Bu, bilimsel olarak ispatlandı.

"BİLİMSEL VERİLER BOR REZERVİNİ İŞARET EDİYOR"