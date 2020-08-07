Varank: Türkiye'yi hak ettiği seviyeye taşıyacağız

Bakan Varank, Türkiye'nin kalkınmaya dönük yatırımlar ile hak ettiği seviyeye ulaştırılacağını aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomik gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Varank, makro göstergedeki dalgalanmaların Türkiye'nin gerçeğini göstermediğini ifade etti.

"TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER HAK ETTİĞİ SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ"

Türkiye ekonomisinin yönünün üretim, istihdam ve inovasyon olduğunun altını çizen Varank, "Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla, Türkiye'yi hep beraber hakettiği seviyelere taşıyacağız." dedi.

"ELLERİNİ OVUŞTURARAK BEKLEYENLER VAR"

"Derdi memleket olmayandan ne vatana ne de millete fayda gelmez" ifadelerini kullanan Varank, açıklamalarına, "Ne yazık ki; ekonomi kötüye gitsin, gemi su alsın, ülke batsın da yeter ki gitsinler diyenler, ellerini ovuşturarak bekleyenler var" cümleleri ile devam etti.