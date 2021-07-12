Vedat Bilgin: İşe alınan her işçi için işverenlere ayda 1.500 liradan fazla destek sağlandı

Bakan Vedat Bilgin, istihdama prim ve vergi desteği kapsamında işe alınan her bir işçinin tüm sigorta primleri ve ücreti üzerinden alınan verginin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada, "İstihdamın korunması ve artırılması amacıyla diğer teşvik ve destek uygulamaları ile her zaman çalışan ve işverenlerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bilgin, işe alınan her bir işçinin tüm sigorta primleri ve ücreti üzerinden alınan verginin devlet tarafından, işe alınan her işçi için işverenlere ayda 1.500 liradan fazla destek sağlandığını açıkladı.

SİGORTA PRİMİ VE VERGİ DESTEĞİ

Bilgin, "Yürürlükteki asgari ücret üzerinden sağlanan 1.500 lirayı aşan desteğin yaklaşık 1.350 lirasını sigorta primi, 200 lirasını ise vergi desteği oluşturuyor." diyerek, 12 ay süreyle geçerli olan desteğin, kadınlar, 18-25 yaş arası gençler ve engelliler için 18 ay olarak uygulandığını bildirdi.

“DESTEKLER İSTİHDAMI KORUMA VE ARTIRMA AMACIYLA VERİLİYOR”

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam için daha fazla sigorta primi desteği sağlandığına dikkati çeken Bilgin, bu sektörlerde istihdamı koruma ve artırma amacıyla sigorta primi desteğinin aylık 3 bin 500 liradan fazla, toplam destek tutarının ise yaklaşık 3 bin 700 lira olduğunu belirtti.

DESTEK SÜRESİ 31 ARALIK'A KADAR UZATILDI

Bilgin, 2018'de yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile getirilen ilave istihdama prim ve vergi desteğinin uygulama süresinin 31 Aralık 2020'de sona erdiğini ancak 2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile destek süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını anımsattı.