Vedat Işıkhan: Adana'nın Toplum Yararına Programı kontenjanı 1.500 oldu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adana'da katıldığı programda Toplum Yararına Programı kontenjanının 1.500 olarak belirlendiğini dile getirdi.

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AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı Çalışma Hayatı Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, yürünen yolda vatandaşlara tutulmayacak hiçbir sözün verilmediğine değerdi.

Bakan Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı" kabinesi olarak görevi devraldıklarından bu yana ülkenin çalışma hayatı için şehrin ihtiyaç ve taleplerini ilk ağızdan duymak amacıyla gezdiklerini belirtti.

Bakanlık olarak felaketin ilk günlerinden bu yana Adana'nın iş gücü piyasasını, istihdamını harekete geçirmek için her türlü imkanı sunmaya devam ettiklerini belirten Işıkhan, Adana'nın Toplum Yararına Programı kontenjanını 1.500 olarak belirlediklerini aktardı.

Işıkhan, önümüzdeki süreçte de yine ihtiyaç duyulduğunda bu tür destek ve programları sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.

"Bizim işimiz de derdimiz de milletimizin geleceğidir"

İstişare, danışma ve dayanışmanın, binlerce yıllık devlet geleneğindeki kavramlar olduğuna dikkati çeken Işıkhan, şöyle devam etti:

Bugün, aynı anlayışı sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Bizi biz yapan, bizi bir ve diri yapan da tam olarak budur. Devleti, millete bir hizmet aracı olarak gören hükümetimiz 21 yıllık iktidarı boyunca bir an olsun milletinden kopmamıştır. Gerek bugün bizler, gerekse önceki bakanlarımız olmak üzere devletimizin hiçbir kademesi sahayla irtibatını asla koparmamıştır. Çünkü bizim işimiz de derdimiz de milletimizin geleceğidir. Allah'a hamdolsun ki bugüne kadar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürüdüğümüz bu yolda vatandaşımıza verdiğimiz hiçbir sözden geri dönmedik, tutamayacağımız sözleri de vermedik.

"Depremde bütün bakanlıklarımız seferber oldu"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 11 il ile 85 milyonu derinden sarstığını hatırlatan Işıkhan, depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara ve Türk milletine sabır diledi. Adana'nın da bu yıkımı yaşayan şehirlerden birisi olduğunu hatırlatan Işıkhan, şunları paylaştı:

Biz daha depremin ilk gününden itibaren ne dedik? 'Acımız ne kadar büyük olursa olsun, devlet olarak biz bütün vatandaşlarımızın yanında olacağız, yalnız bırakmayacağız' dedik. 'Yaralarımızı kendi ellerimizle saracağız, maddi kayıplarımızı bir bir telafi edeceğiz' dedik. 'Geri getiremeyeceğimiz can kayıplarımız dışında, vatandaşımızın bütün maddi kayıplarını, hiçbir mağduriyet yaşatmadan temin edeceğiz' dedik. Dediğimiz gibi de derhal çalışmalara başladık. Bütün bakanlıklarımız seferber oldu. Hamdolsun şu an evlerimizi, binalarımızı, iş yerlerimizi, işletmelerimizi çok kısa bir sürede yeniden ayağa kaldırmaya başladık.

"Deprem bölgesi için mücbir sebep hali 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı"

Nakdi Ücret Desteğinden Kısa Çalışma Ödeneğine, Toplum Yararına Programlardan Aktif İşgücü Programlarına kadar her kalemde sundukları hizmetleri depremzede vatandaşlar için özel hale getirdiklerini vurgulayan Işıkhan, "Deprem bölgesi için mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılmasıyla işverenlerimizin, sigortalılarımızın ve vatandaşlarımızın çeşitli yükümlülüklerinin süresi içinde yerine getirilmiş olduğunu varsaydık, bazı yükümlülüklerini erteledik ve yapılandırma başvurularını düzenledik." ifadesini kullandı.

"Adana'yı hasret kaldığı gerçek belediyecilikle buluşturacağız"

Bakan Işıkhan, 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

İnşallah 31 Mart akşamı Adana'yı hasret kaldığı gerçek belediyecilikle buluşturacağız. Adana, 'Türkiye Yüzyılı' şehirlerimiz arasında öncü olabilecek kapasiteye sahip kıymetli bir şehrimiz. Ancak maalesef Adana, büyükşehir belediyesi nezdinde bugün yaşadığı bu muameleyi, vurdumduymazlığı hak etmiyor. Yerel yönetimlerin önemini geçtiğimiz depremde hep birlikte gördük. Daha kendi şehrine yetemeyen ve sorunlarını çözemeyen belediyelerin, şehirlerimiz için Türkiye çapında, dünya çapında projeler üretmesi beklenemez. Halk kelimesini sadece partisinin isminde tutan ile yüreğinde taşıyan anlayış aynı olabilir mi? Ben Adanalıların bu farkı çok iyi bildiğine ve 31 Mart akşamı da bu farkındalıkla sandığa gideceğine yürekten inanıyorum. Fatih Mehmet Kocaispir Başkanım, inşallah Adana'yı yeniden gerçek belediyecilikle buluşturarak bu şehrin Fatih'i olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)