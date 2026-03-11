Vedat Işıkhan: Bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri 14-19 Mart tarihleri arasında yatırılacak

Emekliler yılda iki kez dini bayramlarda ikramiye almaya devam ediyor.

Bu yıl da emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramlarında ayrı ayrı olmak üzere 4 biner liradan toplam 8 bin lira alacak.

"ÖDEMELER BAYRAM ÖNCESİNDE TAMAMLANACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

2026 YILI MART AYI İÇİN EMEKLİ AYLIKLARI VE RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNİN ÖDEME TAKVİMİ

4 (a) SSK kapsamında olanlar:

Normal Ödeme Günü 17, 18, 19, 20 Mart tarihinde olanların ödemeleri: 14 Mart 2026

Normal ödeme günü 21, 22, 23 Mart tarihinde olanların ödemeleri: 15 Mart 2026

Normal ödeme günü 24, 25, 26 Mart tarihinde olanların ödemeleri: 16 Mart 2026

4 (b) Bağ-kur kapsamında olanlar

Normal Ödeme Günü 25, 26 Mart tarihinde olanların ödemeleri: 17 Mart 2026

Normal Ödeme Günü 27, 28 Mart tarihinde olanların ödemeleri: 18 Mart 2026

4 (c) Emekli Sandığı kapsamında olanlar

Ramazan Bayramı ikramiyeleri: Tek seferde 19 Mart 2026 tarihinde ödenecek.

Bu tarihler hem Mart 2026 ayı emekli aylıklarını hem de Ramazan Bayramı ikramiyelerini kapsıyor.