Vedat Işıkhan'dan emekli ikramiyesi çalışmasının yapılacağı açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında bölgedeki iş gücü ile ilgili yapılan iyileştirmeleri aktardı. Bakan Işıkhan, emekli ikramiyesinin yeni rakamının belirlenmesi için bir çalışmanın yürütüldüğü de belirtti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı programda Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü olması nedeni ile Bakanlığının çalışmalarını ve gündemi değerlendirdi.

Işıkhan, deprem bölgesindeki istihdam sayısının depremden önce 958 bin olduğunu, depremde bu sayının 495'e düştüğüün ve 914 bine tekrar getirildiğini belirterek 110 bin vatandaşa 990 milyon lira ödendiğini aktardı.

Bakan Işıkhan, açıklamalarından seçim vaatlerinin yerine getirileceğini, enflasyonun aylık düşüşlerinin bu yıl içinde görüleceğini ve "Emekliler Yılı"nda emeklilere yönelik birçok etkinliğin planlandığını açıkladı.

"Emekli ikramiyelerinde artış olacak mı?"

Bakan Işıkhan, NTV Haber'de kendisine yöneltilen "Emekli ikramiyelerinde artış olacak mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi ödendi"

2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim değerlilerimiz oldu. Enflasyona karşı tüm vatandaşlarımıza ezdirmemek emeklilerimiz için de söz konusu. Bayram ikramiyeleri 2018'de hayata geçti. İki bayram için 2 bin TL ile başladık. 2021 yılında 2 bin 200 TL’ye, 2023 yılında 4 bin TL’ye yükselttik. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon TL bayram ikramiyesi olarak ödeme gerçekleştirdik.

"İkramiye için bir çalışma başlatacağız"

Cumhurbaşkanımızın emeklilere olan teveccühü malum. Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarımızı önceliklendiriyoruz. Emeklilerimiz müsterih olsun. Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Gerekli çalışmaları yaparız bu adımları atarız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile emekli ikramiyesi için bir çalışma başlatacağız. Gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız.

"Deprem bölgesinde hizmeti aksatmadık"

Işıkhan, deprem bölgesindeki çalışmaları ise şu sözlerle ifade etti:

Depremden etkilenen 11 il hedef noktamız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yerine getirme gayreti içerisinde olduk. İstihdam bizim için çok önemli, hizmetlerimizi aksatmadık. Çok sayıda faaliyeti depremzede vatandaşlarımız için gerçekleştirdik.

"OHAL ilan edilen yerlerde işçilerin işten çıkarılmasını kısıtladık"