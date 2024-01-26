Vedat Işıkhan: Emekli maaş farkları Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra 1 hafta içinde ödenecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilere yapılan ek artıştan kaynaklanan zam farklarının ödeme tarihine ilişkin bilgi verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılının Emektarları Çalıştayı"nda konuştu.

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada emeklilere 20 yıl içinde her zaman ayrıcalık tanındığını belirterek, "Bu yıl inşallah emeklilere sağlanan imkanların çeşitlenerek artacağı bir yıl olacak." dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.

Ek artıştan kaynaklı farklar, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bir hafta içerisinde ödenecek.

"Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bir hafta içinde hesaplara yatacak"

Işıkhan, emeklilere zam farklarının verileceği tarihi de şu sözlerle açıkladı:

Emeklilerin her yıl maaşları ocak ve temmuz aylarında artmaktadır. Alınan yüzde 49,25 oranında zamdan doğan fark, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bir hafta içinde hesaplara yatmış olacak.

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