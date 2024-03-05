Vedat Işıkhan: Emeklilik yılıyla ilgili destekler olacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayramlarda verilecek emekli ikramiyelerinin ödeme planının yapıldığını söyleyerek, bayramdan önce ödemelerin gerçekleşeceğini belirtti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, gazetecilerin emekli ikramiyeleri ne zaman ödeneceği sorusuna yanıt vererek, planların yapıldığını ve emeklilik yılıyla ilgili yeni desteklerin olacağını da belirtti.

"Bayram ikramiyesi bayramdan önce hesaplarda"

Emekli bayram ikramiyesi tutarının 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, şu yanıtı verdi:

Hayırlı olsun. Yasa Meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak.

Prim günü eşitlenmesi

Türkiye'nin gündeminde olan Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısının, SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda kendisine yöneltilen"Prim günü eşitlenmesi konusunda da seçim sonrası çalışmanız olur mu?" sorusuna yanıt veren Işıkhan, konunun Orta Vadeli Program'da (OVP) olduğunu kaydederek düzenleme içine alınacağını dile getirerek şöyle yanıt verdi:

Orta vadeli o da planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii. İstihdamı artırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında. Yeni bir şey olursa.

Emekliler yılıyla ilgili desteklerimiz olacak

Ayrıca emekliler yılıyla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor.

Emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira

8. Yargı Paketi'nde emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.