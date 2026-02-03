Vedat Işıkhan: Geri ödeme listesindeki ilaç sayısı artıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Politikaları ve Finansmanı İş Birliği Protokolü İmza Töreni bir konuşma gerçekleştirerek ilaç geri ödeme listesinde alınan ilaçlarla ilgili bilgi verdi.

6 ayda 22 bin kanser hastasına ilaç sağlandığını bildiren Işıkhan, ilaçların 8 bin 913 kanser hastasına ulaştırıldığı belirterek, içlerinde SMA'da kullanılan ilaçların da bulunduğunu ifade etti.

İLAÇ TEMİNİNDEN GERİ ÖDEMEYE SAĞLIKTA KESİNTİSİZ GÜVENCE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokollerle ilaç temin süreçlerinin güvence altına alındığını, geri ödeme kapsamının ise birçok hastalık grubunda genişletildiğini açıkladı.

İLAÇ TEMİNİNDE PROTOKOLLER YENİLENDİ

Bakan Işıkhan, SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında 1 Ekim 2024 itibarıyla yürürlüğe giren protokol sayesinde vatandaşların eczanelerden ilaç teminine ilişkin süreçlerin güvence altına alındığını belirtti.

Ayrıca 31 Aralık 2025’te, 1 Ocak 2026’dan geçerli olacak şekilde yeni bir protokol daha imzalandığını vurgulayan Işıkhan, böylece ilaç temininde kesintisizliğin sağlandığını ifade etti.

SMA VE HEMOFİLİ-A TEDAVİLERİNDE YENİ GERİ ÖDEME ADIMLARI

SMA tedavisinde 2017 yılından bu yana geri ödemesi yapılan ilaca ek olarak, kullanım kolaylığı sağlayan yeni bir ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, oral tedavi seçeneği kullanacak hastalar için alternatif erişim imkânı sağlandığını söyledi.

Hemofili-A hastaları için ise evde deri altına uygulanabilen kanama önleyici tedavinin geri ödeme kapsamına alındığını aktaran Işıkhan, bu düzenlemenin özellikle çocuklar ve aileleri açısından tedavi sürecini büyük ölçüde kolaylaştırdığını kaydetti.

KANSER TEDAVİSİNDE İMMÜNOTERAPİ DÖNEMİ

Kanserle mücadelede önemli bir eşiğin aşıldığını vurgulayan Işıkhan, kamuoyunda immünoterapi ilaçları olarak bilinen beş farklı ilacın, Temmuz 2025’ten itibaren 25 farklı kanser türünde geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Son altı ayda 22 bin kanser hastasına bu ilaçların sağlandığını belirten Işıkhan, 31 Aralık 2025 itibarıyla geri ödeme listelerinde 916 kanser ilacının yer aldığını, bunların 96’sının yurt dışından şahsi tedavi için temin edilen, 820’sinin ise Türkiye’de ruhsatlı ilaçlar olduğunu bildirdi.

GERİ ÖDEME LİSTESİ 8 BİN 913 İLACA ULAŞTI

Işıkhan’ın paylaştığı bilgilere göre, 27 Ocak 2026 itibarıyla geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısı 8 bin 913’e yükseldi. Bu ilaçların 919’u kanser, 53’ü ise MS tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşuyor.

NADİR HASTALIKLARDA YENİ ALTERNATİFLER

Kistik fibrozis hastalığında yaşam kalitesini artıran ilacın geri ödeme kapsamına alındığını belirten Işıkhan, nadir hastalıklarda kullanılan ilaçlar için biyobenzer alternatiflere yönelik geri ödeme modellerinin de uygulanmaya başlandığını söyledi. Fabry hastalığında ise enzim replasman tedavisine alternatif olarak oral kullanım imkânı sunan ilacın geri ödeme kapsamına dahil edildiğini aktardı.

E-NABIZ, RUH SAĞLIĞI VE GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Yoğun bakımlarda oluşturulan sağlık verilerinin e-Nabız sistemine aktarılmasıyla, hastaların yoğun bakım süreçlerinin anlık takibinin mümkün hale geldiğini ifade eden Işıkhan, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok disiplinli çocuk ve genç ruh sağlığı merkezlerinin de geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Ayrıca kontrast madde kullanılan MR ve BT çekimlerinde, daha önce vatandaşların eczaneden temin ederek hastaneye getirdiği ilaçların artık doğrudan hastaneler tarafından temin edileceğini belirtti.