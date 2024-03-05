Vedat Işıkhan: İş teftiş sistemleri istihdamda hayati önem taşıyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı toplantıda iş teftiş sistemlerinin önemini dile getirdi.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da, "İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış törenine katıldı.

Işıkhan, tüm sektörlerde insana yakışır çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sağlam, kapsayıcı ve etkin iş teftiş sistemlerini geliştirmenin istihdam piyasasında hayati önem taşıdığını belirtti.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, teftiş ve takibin, kamu hizmetlerinin son aşaması ve sürecin en önemli bileşeni olduğuna vurgu yaparak konu ile şu değerlendirmeyi yaptı:

Kurumsal çalışmalarımızın uygulama aşamasındaki yansımalarını tespit edemezsek o iş tamamlanmış sayılmaz. Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız kritik bir rol üstlenmektedir.

Çalışanların refahını artıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirler alınıyor

Bakanlığın bir yandan Türkiye'nin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanların refahını artıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uyguladığını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir.

"İşveren ve iş arayan arasındaki diyaloğu tesis edeceğiz"

Bakan Işıkhan, kısa süre önce hayata geçirdikleri "İş Pozitif" projesiyle de kadın istihdamın artırılmasını, kayıt dışı kadın istihdamının ve işsizliğin azaltılmasını hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu projeyle işveren ve iş arayan arasındaki diyaloğu, çağımızın koşullarına uygun şekilde hızlı ve çözüm odaklı şekilde tesis edeceğiz.

"Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, dinamik bir birim"

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın, bakanlığın dinamik bir birimi olduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

Bu alanda hayata geçirilecek her proje, kurumsal çalışmalarımızın başarıyla sonuçlandırılmasına olumlu katkı sağlamaktadır. Bildiğiniz üzere, 12. Ulusal Kalkınma Planımız, toplumun tüm kesimlerine insana yakışır iş fırsatları sunmayı ve başta kadınlar ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamını artırmayı temel amaç olarak belirlemiştir. Benzer biçimde, Türkiye'nin siyasi, kurumsal, yasal, idari, sosyal ve ekonomik reformlarının Avrupa Birliği düzenlemeleri ve yönergeleriyle uyumlu hale getirilmesine yardımcı olmayı hedefleyen IPA III programı, insana yakışır iş ortamının sağlanmasını ve özellikle kadınlar ve gençler arasında istihdam edilebilirliğin artırılmasını desteklemektedir.

Mevzuata uygunluğun sağlanması ve böylece tüm sektörlerde insana yakışır çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sağlam, kapsayıcı ve etkin iş teftiş sistemlerini geliştirmek istihdam piyasasında hayati önem taşımaktadır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)